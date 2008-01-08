Тимошенко передзвонила в Ощадбанк і не дочекалася відповіді

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила керівництву «Ощадбанку» невідкладно відкрити п‘ятдесятиканальну «гарячу» телефонну лінію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, сьогодні вона особисто зателефонувала на відкриту ВАТ „Державний ощадний банк України” «гарячу» телефонну лінію і протягом години не дочекалася відповіді. Таку ситуацію керівник уряду вважає неприпустимою. Ю.ТИМОШЕНКО винесла попередження керівництву «Ощадбанку» і доручила невідкладно відкрити п‘ятидесятиканальну телефонну лінію, аби кожен бажаючий вкладник Ощадбанку колишнього СРСР зміг оперативно отримати інформацію з приводу механізмів повернення заощаджень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, голова правління ВАТ „Державний ощадний банк України” Анатолій ГУЛЕЙ поінформував міністра фінансів Віктор ПИНЗЕНИКА про те, що в “Ощадбанку” вже почала працювати “гаряча” телефонна лінія для інформаційної підтримки вкладників Ощадбанку колишнього СРСР. Отримати консультації з приводу повернення заощаджень можна за телефоном 8-800-501-34-10. У кожному регіональному управлінні “Ощадбанку” відкрито свою „гарячу лінію”, лінії працюють у робочі дні (з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00 та в п‘ятницю з 9.00 до 16.45).

Керівник “Ощадбанку” запевнив міністра фінансів, що у разі виникнення проблем з якістю обслуговування населення в установах банку кожен громадянин може звернутися до нього особисто у робочі дні з 8.30 до 9.30 за телефоном 8 (044) 289-22-32.