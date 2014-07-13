Донецька міськрада уточнила кількість загиблих при обстрілі селища шахти "Трудовська"

21:29, 13 липня 2014
Суспільство
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За уточненими даними, в результаті обстрілу приватного сектора селища шахти "Трудовська" загинуло 9 осіб, а не 12, як повідомлялося раніше.

При взрыве на шахте погибли 9 человекфото informator.lg.ua

Про це повідомляє офіційний сайт міської ради. Згідно з повідомленням, ще 6 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Крім того, у міськраді розповіли, що фахівці завершили роботи по запуску насосної станції першого і другого підйому каналу Сіверський Донець-Донбас. Він вже наповнюється водою.

На сьогоднішній день ситуація з водопостачанням та водовідведенням у Донецьку перебуває під контролем, проте подача води городянам як і раніше буде в скороченому режимі. "Ще щонайменше 5 днів Донецьк буде продовжувати отримувати воду з резервних водоймищ за графіком з максимальним тиском з 17.00 до 22.00", - йдеться в повідомленні міськради. Після повного наповнення каналу, місто зможе перейти до нормальної водоподачі.

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