Бойовики «ДНР» заборонили вивозити з Донецька харчі - ЗМІ

Бойовики терористичної організації «Донецька народна республіка» заборонили вивіз продовольства із Донецька, побоюючись блокади міста силовиками.

Як повідомляють РИА Новости з посиланням на штаб бойовиків, «транспорт, що вивозить продовольство із Донецька, підлягає арешту. Особи, що беруть участь у цьому, затримуються».

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Терористи закликали місцеве населення повідомляти їх про факти вивозу продовольства з міста і про можливих організаторів. При цьому вони погрозили покаранням потенційним «інформаторам» за надання неправдивої інформації.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони України, у зоні проведення антитерористичної операції найбільш напружена ситуація зберігається у Донецьку, Луганську, Горлівці, Сніжному, Сєвєродонецьку, Антрациті і Краснодоні. Терористи не дозволяють місцевим жителям виїжджати з цих міст.

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Силовики намагаються блокувати захоплений терористами Донецьк і дообладнати блокпости навколо міста.