Бойовики «ДНР» заборонили вивозити з Донецька харчі - ЗМІ
Терористи обіцяють затримувати осіб, які спробують вивезти продовольство з міста, а їх транспорт підлягатиме арешту.
Бойовики терористичної організації «Донецька народна республіка» заборонили вивіз продовольства із Донецька, побоюючись блокади міста силовиками.
Як повідомляють РИА Новости з посиланням на штаб бойовиків, «транспорт, що вивозить продовольство із Донецька, підлягає арешту. Особи, що беруть участь у цьому, затримуються».
Читайте такожУ Донецьку ніч пройшла неспокійно, були чутні вибухи - міськрада
Терористи закликали місцеве населення повідомляти їх про факти вивозу продовольства з міста і про можливих організаторів. При цьому вони погрозили покаранням потенційним «інформаторам» за надання неправдивої інформації.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони України, у зоні проведення антитерористичної операції найбільш напружена ситуація зберігається у Донецьку, Луганську, Горлівці, Сніжному, Сєвєродонецьку, Антрациті і Краснодоні. Терористи не дозволяють місцевим жителям виїжджати з цих міст.
Читайте такожУ Донецьку в результаті бойових дій загинули 6 чоловік, поранено - 8
Силовики намагаються блокувати захоплений терористами Донецьк і дообладнати блокпости навколо міста.