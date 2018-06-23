Газові схеми: неодноразово намальований чорт уже не лякає
Прихильникам прямих газових постачань з Росії до України неабияк зіпсував настрій Міллер... Вражаюче, але в Кабміні серйозно обговорюють ідею створення СП з Газпромом... Сенсації закінчилися.....
Не встигла ще Україна переварити благу звістку про ліквідацію газових посередників і перехід на прямі ринкові відносини, як преса почала розкривати карти. І дорозкривалася – здається, сенсації на газовому ринку просто закінчилися.
|Юлія Тимошенко
Загалом, зі всього виходить, що газові посередники – як той казковий Кощій: у вогні не горить і у воді не тоне. Сонми багатирів знищують його по-всякому. То півжиття віддадуть, щоб меч-сім голів з плеч відкопати та порубати негідника на шматки. То купу звірини випатрають у пошуках «смерті в яйці», то ще що-небудь таке ж витіювате придумають. А зрештою все одно знаходиться який-небудь Іван-дурень, який, мабуть з хворобливої цікавості, подає ходячому трупу ківш води. І історія боротьби з уселенським злом тут же перетворюється на казку про білого бичка.
Судячи з усього, і Україна з газовими посередниками в черговий раз прокололася.
Про що домовилися?За результатами своїх переговорів з Володимиром Путіним Віктор Ющенкозаявив, що досягнута домовленість про наміри адаптувати контрактну базу газового ринку «до формування найбільш прямих – без посередників, або з мінімальною кількістю посередників» – відносин України і Росії в газовій сфері. Президент уточнив, що реалізувати ці наміри належить Нафтогазу і Газпрому. Тобто, президенти всього лише обкреслили своє бачення ситуації.
Далі: домовилися про те, що Україна розрахується за поставлений в 2007 році газ виключно за цінами 2007 року. Тобто так, як це було записано в контракті, і не більше. Домовилися про те, що в 2008 році контрактна ціна на газ для України «залишається на рівні 179 доларів США за одну тисячу кубометрів газу». Тобто Президенти підтвердили раніше прописану в договорах суму.
|Віктор Ющенко та Володимир Путін
Зрозуміло, що це питання не одного дня. А з урахуванням вже існуючої контрактної бази і того, що договори можуть бути укладені на дуже тривалий час, – можливо, і не одного року. В принципі з віддаленою перспективою ліквідації газових посередників можна було б змиритися, коли б не заяви про передбачувану заміну їх на... інші такі ж.
Що за звір такий – «формальний посередник»
|Олексій Міллер
На жаль, на цьому «приємні» сюрпризи не закінчилися. Міллер оголосив про створення ще одного СП: «Також створюється нова компанія для торгівлі газом на внутрішньому ринку України. Ця компанія буде створена також на паритетній основі: 50% цієї компанії безпосередньо одержить компанія «Газпром» і 50 інших відсотків одержить компанія НАК «Нафтогаз України».
Перш за все, шкребе нехороше відчуття при порівнянні двох частин одного твердження: Газпром одержує свої 50% безпосередньо, а Нафтогаз – просто одержує. Виходить, не можна виключати ситуацію, що пай Нафтогазу може «розповзтися» по руках всяких-різних «дочок» і «синочків», тих, що вже існують, так і ще не створених...
А на додачу до цього слід ще і звернути увагу на те, що друге з двох «запроектованих» СП з Газпромом створюється для торгівлі газом на внутрішньому ринку України.
Тут слід нагадати, що до цих пір постачання газу до України здійснюється, так би мовити, в два етапи. Монопольний постачальник – «Росукренерго», в якому 50% належить Газпрому, передає Україні газ на кордоні. Далі за справу береться «Укргаз-енерго» (50% належить «Росукренерго», 50% – Нафтогазу України), яке, власне, і займається збутом газу на внутрішньому ринку України.
Фактично на даний момент Газпром не має ніякого відношення до збуту газу в Україні. Хіба що можна говорити про опосередкований вплив російського газового монополіста через пакет «Росукренерго» в «Укргаз-енерго».
Замінити цю схему пропонується на таке ж число посередників, але Газпром вже одержує пряму 50-процентну участь в збуті газу на території України. Відзначимо, в збуті середньоазіатського газу. Українська сторона наполягала і продовжує наполягати на тому, що ми не споживаємо жодного кубометра газу виробництва Росії.
|Олександр ЧАЛИЙ
Неодноразово намальований чорт вже не лякає?Вражаюче, але в Кабінеті міністрів серйозно обговорюють ідею створення СП з Газпромом. І навіть, дуже може бути, справа зайде далі, ніж намітив Міллер. «Коли йдеться про створення спільного підприємства, то не може йтися тільки про постачання газу на внутрішній ринок. Потрібно говорити також і про транзит газу по території України, від якого наша країна повинна одержувати дохід...» – заявив Турчинов. Чому раптом тема прибуткового транзиту виникла стосовно створення газового, назвемо це м`яко – СП з Росією, – краще навіть не намагатися припускати. А то можна доприпускатися до того, що Газпром знову націлився на частку в транзиті по українській території...
Ні вже, краще почекати офіційних пояснень того, що саме мав на увазі перший віце-прем`єр в уряді, який оголосив війну з газовими посередниками чи не метою свого існування.
Проте поки складається враження, що Газпром прагне наздогнати упущене: так чи інакше відсутність доступу на український газовий ринок давно вже стояла російському газовому монополістові кісткою в горлі. Якщо ж до цього додати ще і гіпотетичне СП, під контролем якого може опинитися український збут (і, не приведи Боже, транзит), плюс перехід на європейські ціни за газ – про це говорять вже політики всіх забарвлень і мастей, не боячись навіть падіння рейтингу. Можна сміливо констатувати, що потік «газових сенсацій» вичерпав себе. Принаймні, сьогодні у сфері газових відносин складно придумати ще що-небудь, здатне викликати здивування.
Олена Перегуда