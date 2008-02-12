Нафтогаз і Газпром домовилися діяти без посередників

Росія та Україна міняють оператора поставок імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних началах спільне підприємство "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Про це заявив журналістам голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає News.ru.

Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

Як сказав О.МІЛЛЕР, на переговорах в Кремлі і в "Газпромі" досягнуті наступні домовленості. Протягом цього тижня – очевидно, у четвер - українська сторона починає погашати борг.

"Створюється нова структура поставок газу, що імпортується до України. Ця схема припускає створення нової збутової компанії по імпорту газу на територію України. Ця компанія буде створена в процентному співвідношенні 50 на 50. 50% в цій компанії одержить безпосередньо компанія "Газпром" і 50 інших відсотків одержить компанія НАК "Нафтогаз України".

Також створюється нова збутова компанія для торгівлі газом на внутрішньому ринку України. Ця компанія буде створена також на паритетній основі: 50% цій компанії безпосередньо одержить компанія "Газпром" і 50 інших відсотків одержить компанія НАК "Нафтогаз України", - додав О.МІЛЛЕР.

Глава російської компанії відзначив, що "при цьому компанія НАК "Нафтогаз України" протягом лютого врегулює питання з поставками російського газу до України".

Про домовленості між Росією та Україною заявив раніше і глава "Нафтогазу" Олег ДУБИНА.

О.ДУБИНА підтвердив також, що Україна в 2008 році купуватиме газ за ціною 179,5 доларів за тисячу кубометрів. На питання журналістів про те, чи буде виплачений борг за російський газ, поставлений до України в листопаді-грудні, О.ДУБИНА відповів так: "Технічний акт зараз розглядається. Доведемо, що узяли російський газ, - заплатимо, не доведемо, - буде за тією ціною, по якій є".