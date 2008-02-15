У Тимошенко аналізують ідею створення ще одного газового посередника

Уряд України аналізує пропозицію Росії про створення спільного підприємства НАК «Нафтогаз України» з російським ВАТ «Газпром» для здійснення постачання природного газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Це питання ми аналізуємо, в якому контексті це можливо, щоб ми поліпшили ситуацію, а не законсервували її під іншою назвою. Це для нас принципово», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр наголосив, що у разі створення спільного підприємства Росія і Україна повинні виробити взаємовигідну схему, що включає не тільки постачання, але й транзит газу територією України. «Коли йдеться про створення спільного підприємства, то не може йтися тільки про постачання газу на внутрішній ринок. Потрібно говорити також і про транзит газу територією України, від якого наша країна має одержувати дохід. Це нормальний і взаємовигідний підхід», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.