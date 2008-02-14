У Балоги заговорили про ”формальних” газових посередників

Вчорашня заява першого віце-прем`єр-міністра Росії Дмитра МЕДВЄДЄВА щодо поставок середньоазіатського газу до України перебуває в руслі домовленостей президентів України і Росії Віктора ЮЩЕНКА і Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що в ході переговорів президенти дійшли думки, що в газових відносинах між Україною і Росією не має бути сторонніх посередників.

Конкретизація цих домовленостей очікується найближчим часом, і для цього зараз у Москві проводяться переговори між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом», повідомив О.ЧАЛИЙ.

За його словами, перше питання на цих переговорах - вироблення варіанту розрахунків за газ, поставлений до України в 2007 році. Друге питання - пошук алгоритму переходу на прямі відносини між НАК «Нафтогаз Україна» і «Газпромом» з постачання газу.

О.ЧАЛИЙ зазначив, що такі відносини можуть бути як прямими, так і через створене спільне підприємство.

За його словами, якщо буде створено спільне підприємство за участю «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України» у форматі "50 на 50", і через це СП середньоазіатський газ постачатиметься до України, то формально вона стане посередником між «Газпромом» і НАК, але, по суті, буде афільованим підприємством двох державних структур.

«Тобто, в цьому питанні елемент посередництва буде формальним, але, по суті, ми вийдемо на прямі відносини між НАК і «Газпромом». Це ж стосується реалізації газу і на внутрішньому ринку», - наголосив О.ЧАЛИЙ. Він зазначив, що вже через 10-15 днів можна буде побачити, «як ми відпрацюємо цю формулу». Над цим питанням працюватиме спеціальна група експертів, повідомив О.ЧАЛИЙ.

За його словами, все залежатиме від швидкості створення спільних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого перший віце-прем`єр Російської Федерації Дмитро МЕДВЄДЄВ заявив, що при постачанні середньоазіатського газу до України посередника буде збережено.

За його словами, ті контракти, які укладено, виконуватимуться через посередника. «Як він називатиметься - посередник - це все одно», - додав перший віце-прем`єр РФ. Він зазначив, що Україна не здатна витримати жодних інших цін, окрім ціни на середньоазіатський газ, яка становить179,5 дол. за тисячу кубометрів.

«Як тільки Україна йде від поставок середньоазіатського газу і переходить на російський, ціни зростають на третину. Такі суми українська економіка переварити не може», - пояснив Д.МЕДВЄДЄВ.

12 лютого на переговорах у Москві, які проводили президенти України і РФ, а також - голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, домовилися змінити оператора поставок імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних засадах спільне підприємство "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

Як сказав О.МІЛЛЕР, "створюється нова структура поставок газу, що імпортується до України. Ця схема припускає створення нової компанії по збуту імпорту газу на територію України. Ця компанія буде створена в процентному співвідношенні 50 на 50. 50% в цій компанії одержить "Газпром" і 50% - НАК "Нафтогаз України". Також створюється нова компанія по збуту для торгівлі газом на внутрішньому ринку України. Ця компанія буде створена також на паритетних засадах.