У Тимошенко не чіпатимуть РосУкрЕнерго, якщо Газпром буде проти

Ліквідація компанії “РосУкрЕнерго” як газового посередника між Україною і Росією є стратегічним питанням, яке може бути вирішено цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Головним результатом переговорів, що відбулися вчора у Москві, О.ТУРЧИНОВ назвав домовленість про те, що розрахунки за газ, спожитий Україною минулого року, вестимуться за цінами 2007 року, а ціна на газ у 2008 році підтверджена у розмірі 179,5 долара.

Відповідаючи на запитання, коли можуть бути створені спільні підприємства НАК “Нафтогаз України” і “Газпромом” замість “РосУкрЕнерго” і "УкрГаз-Енерго", О.ТУРЧИНОВ сказав: “Це стратегічне питання щодо ліквідації посередників. Перший етап – ліквідація “УкрГаз-Енерго”, другий етап – “РосУкрЕнерго”. Це серйозний крок, і тут взаєморозуміння між Україною і Росією носить стратегічний характер, і це принципово, щоб побудувати прозорий і чесний ринок”.

Він також повідомив, що в ході переговорів російська сторона висловила зацікавленість у спільних проектах з НАК “Нафтогаз України” з експорту газу. “Вони запропонували створити схему без посередників. Це питання вимагає технічного обгрунтування і доопрацювання», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На запитання, чи можна сподіватися на створення СП і відхід з ринку “РосУкрЕнерго” вже в 2009 році, О.ТУРЧИНОВ відповів: “Я думаю, це може бути цього року. Без згоди російської сторони змінювати контракти неможливо. Коли “Газпром” буде готовий переформатувати контракти, починаючи з березня, ми будемо це лише підтримувати. Коли “Газпром” скаже, що треба залишати до кінця року контракти, де фігурувала “РосУкрЕнерго” – це їхнє рішення. Для нас важлива цінова позиція. Ми її збережемо”.

О.ТУРЧИНОВ також підкреслив, що для України принципова позиція полягає в тому, що ціна на газ не підвищуватиметься. “Для споживачів не важлива технологія отримання газу. Головне, щоб ціна не залежала, скажімо, від погодних умов”, - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Щодо того, наскільки актуальне на сьогодні питання перегляду тарифів на транзит газу територією України, О.ТУРЧИНОВ сказав: “Питання повинні вирішуватися в комплексі. Безумовно, питання цін на транзит і цін на газ не можуть розглядатися в різних площинах. Ми фіксуємо ціни на поточний рік, і я не думаю, що ми гратимемо в односторонньому порядку. Ми погоджуємо ціни і починаємо переглядати всі позиції”. Він зазначив, що Україна не проти переходу на ринкові ціни на газ, проте при цьому кроки мають бути зроблені з обох боків. “Ринкові ціни і на газ, і на транзит – це буде правильно і чесно», - сказав він.

Щодо того, чи можна очікувати переходу на ринкові ціни на газ раніше 2011 року, О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що це питання “не фіксувалося” в ході переговорів. “Технологія переходу на ринкові ціни – це питання двосторонніх відносин, і воно не може розглядатися в односторонньому порядку: хтось в односторонньому порядку підвищує ціну на одне, хтось - на інше. Це питання переговорного процесу”, - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши: «У нашому житті нічого не можна виключати, але у будь-якому випадку, весь цей процес повинен бути підготовлений, у тому числі й урядом... Це ж стосується і питань міждержавних відносин».

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на переговорах у Москві за участю президентів України і РФ Віктора ЮЩЕНКА і Владимира ПУТІНА, а також керівників НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ і ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА сторони домовилися змінити оператора постачання природного газу до України. Замість RosUkrEnergo (СП "Газпрому" з українськими бізнесменами) буде створено на паритетних засадах спільне підприємство "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається ЗАТ "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

14 лютого планується підписати перші документи зі створення спільних підприємств «Газпрому» і «Нафтогазу України».

Крім того, президенти України і Росії домовилися, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне гасити «газові» борги за листопад-грудень 2007 року.

Як раніше заявляв «Газпром», заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг з постачання газу досяг 1,5 млрд. дол.