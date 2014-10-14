На Луганщині загострюються конфлікти між бойовиками та "донськими козаками" - Тимчук
09:11, 14 жовтня 2014Суспільство
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Бойовики з "ЛНР" почали бої з угрупованням Мозгового.
REUTERS
У районі Перевальська та Алчевська загострюється протистояння між угрупованнями з числа місцевих бойовиків та загонами так званих "донських козаків".
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Зафіксовано кілька бойових зіткнень між угрупуваннями "ЛНР" та так званим "народним ополченням" Мозгового", - пише він.
Експерт також повідомив, що як і раніше відзначається активізація польотів розвідувальних безпілотників противника у районі Маріуполя. З недавнього часу безпілотники запускаються в основному парами.
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