На Луганщині загострюються конфлікти між бойовиками та "донськими козаками" - Тимчук

У районі Перевальська та Алчевська загострюється протистояння між угрупованнями з числа місцевих бойовиків та загонами так званих "донських козаків".

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Зафіксовано кілька бойових зіткнень між угрупуваннями "ЛНР" та так званим "народним ополченням" Мозгового", - пише він.

Експерт також повідомив, що як і раніше відзначається активізація польотів розвідувальних безпілотників противника у районі Маріуполя. З недавнього часу безпілотники запускаються в основному парами.