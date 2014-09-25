На Луганщині групи місцевих бойовиків обстрілюють одна одну - Тимчук

У результаті «дружнього вогню» з боку бойовиків в Донецькій області зафіксовано знищення російської станції перешкод Р-330Ж "Житель" разом з екіпажем з військовослужбовців РФ, ще одна російська станція РЕБ пошкоджена в результаті обстрілу, повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, в Луганській області відзначені перестрілки між групами місцевих бойовиків з використанням 120-мм мінометів. За деякими даними, в результаті перестрілок між терористами загинуло кілька «польових командирів бойовиків і значне число «рядових» терористів.

"Керівництво «ЛНР» поширює серед місцевих бойовиків наказ про заборону мародерства під загрозою розстрілу. Однак це не стримує зростання бандитизму з боку бойовиків, які зосередилися на грабуванні уцілілих магазинів у Луганську та інших населених пунктах області", - повідомив Тимчук.