"​​​30 кроків" Незалежності. 2002-й – Скнилівська трагедія, скандал з "Кольчугами" та фальшивий крок до НАТО

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2002-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

2002-й рік починається з кредитного буму. Якщо у 2001-му мінімальний внесок для отримання кредиту на житло становив близько 40%, то у 2002-му можна заїхати у квартиру, маючи лише 20 відсотків потрібної суми.

Квартири стають нібито доступнішими через пожвавлення на світових ринках, на яких долар дешевшає після подій 11 вересня. А ціни на житло, навпаки, ростуть. Якщо на початку року однокімнатна квартира в Києві коштує менше ніж 15 тисяч доларів, то до осені ця ж квартира коштує вже двадцять тисяч. Доларові кредити і вкладання їх в житло стають найпривабливішою інвестицією. Ніхто ще не знає про пастку 2008-го року…

Весь початок 2002-го Україна знов витрачає на чергове електоральне родео. Влада, за активної підтримки спеціалістів з Росії, намагається не дати перемогти прозахідному Віктору Ющенку. Одна з технологій партії-клони. Тільки назва - за якою нічого. Але може заплутати схожими словами.

Почитавши свіжі бюлетені на парламентських виборах у березні 2002 року, можна було подумати, що потрапив у філіал психлікарні. Компартія України Об’єднана, Блок «Народний рух України», Всеукраїнська партія трудящих на чолі з Олександром Морозом - що це взагалі таке?

Однак блок Віктора Ющенка «Наша Україна» все одно виграє. Вперше в історії України комуністи не перші. На третьому і доволі непевному місці - провладний блок «За Єдину Україну», який журналісти охрестили «За Єду». Але парламентська перемога не робить Ющенка прем’єром - куплені мажоритарники і перебіжчики таки дозволяють Кучмі зробити більшість під себе, а головою Верховної Ради стає один із фігурантів справи Гонгадзе - Володимир Литвин.

27 липня 2002 року на Скнилівському летовищі під Львовом збирається близько десяти тисяч глядачів. Всі хочуть побачити високий пілотаж знаменитої ескадрильї «Українські соколи». Та грандіозне авіашоу за лічені секунди перетворюється на моторошне видовище. Маневр, який до цього призводить, називається «Коса петля з поворотом». Але замість виходу з петлі СУ-27 зачіпає крилом дерево та б'ється об бетон. Багатотонний літак з тисячами літрів пального буквально протикає юрбу і чавить тіла. Під уламками гине 77 людей, серед них 28 дітей. Понад п’ять сотень отримують поранення та стають каліками.

Пілоти Топонар та Єгоров катапультуються за секунду до першого удару. Потім полковник Топонар пояснить на суді - літак під час маневру втратив потужність на лівому двигуні.

Але не виключено, що причина трагедії - банальна халатність керівництва. Напередодні шоу пілотам чомусь міняють літак. Замість винищувача Міг-29 Топонар та Єгоров пересідають на СУ-27, який, разом із пальним, важить аж на три тони більше.

Ніхто з п’ятьох офіцерів - серед них пілоти та їх керівництво - своєї вини так і не визнає. В результаті довгого суду пілотів Топонаря та Єгорова засуджують до 14 та 8 років ув’язнення та величезних штрафів. Але це вже ніяк не допоможе жертвам. Після Скнилова авіашоу в Україні – під забороною…

Близько восьми сотень людей – жінки у вечірніх сукнях, чоловіки в дорогих костюмах - планують весело та статусно провести вечір 23 жовтня. Вони ще не знають, що вже потрапили у величезну пастку. Мюзикл Норд-Ост цього дня так і не закінчиться. В 21:10 - на сцену виходять кілька десятків людей зі зброєю й вибухівкою та повідомляють, що всі глядачі та актори тепер їх заручники.

Керує чеченським загоном 23-річний Мовсар Бараєв. Половина з нападників - вдови убитих росіянами чеченських воїнів. Наступного дня Аль-Джазіра покаже заздалегідь записане відеозвернення, в якому Бараєв вимагає від Росії вивести війська з Чечні. Але переговори нічого не дають.

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26 жовтня о 5 ранку війська йдуть на штурм. Хоча штурмувати в Театральному центрі на Дубровці уже практично нікого. Через вентиляцію концертний зал заповнили нервово-паралітичним газом. Що саме застосували? – Це досі один з найбільших секретів Путіна. Хто зна, може, це був «новачок»? В результаті гинуть не лише бойовики, а й понад сотня глядачів Норд-Осту. Тобто люди загинули не від терористів, а від дій визволителів. Спецназ, добиваючи паралізованих бойовиків, ще довгий час не пускав до зали медиків. Пізніше російська влада відмовила родинам жертв у будь-якій компенсації.

У 2002 році українська влада несподівано оголошує - Україна розчарована в позаблоковому статусі і тепер прямуватиме в НАТО. Нагорі всерйоз роблять вигляд, що вірять: Альянс захищатиме нас вже через десять років! Пізніше виявиться, що ці плани ніколи не розглядались серйозно. Адже були спричинені лише бажанням вислизнути з іракського капкана.

На одному з фрагментів плівок Мельниченка голова Укроборонпрому Валерій Малєв ніби-то агітує Леоніда Кучму продати Саддамові Хусейну заборонені радіолокаційні комплекси «Кольчуга». «Кольчуги» славетні тим, що можуть бачити не лише звичайні літаки, а й легендарні невидимки - Б2 Стелс. Восени 2002 року керівник Укроборонпрому гине в підозрілій автокатастрофі. Пізніше з’ясується, що «Кольчуги» продавалися лише в Китай та Ефіопію. Але наприкінці 2000-го цей скандал ставить хрест на прозахідних намірах розвитку України. Кучма вирішує розвернути державу знову на Схід.

У 2002 році починає давати збої венеційська політика, за допомогою якої Леонід Кучма так майстерно маніпулював фінансово-політичними групами. 21 листопада українці дізнаються, що уряд Кінаха відправили у відставку. Прізвище нового прем'єра – Янукович.

Станіслав Ясинський

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