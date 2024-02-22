Зокрема, без допомоги на фронті буде більше втрат серед солдат.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що станеться, якщо Сполучені Штати Америки не поновлять надавати Україні необхідну військову підтримку. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю FOX News під час візиту на лінію фронту.

Зокрема, у президента запитали про те, чи існує якийсь інший варіант, якщо США з певних причин не нададуть необхідну допомогу.

"Звісно, дуже складно знайти щось, ви знаєте, подібне. Звичайно, ми знайдемо, ми не залишимося на одному місці. Ми повинні вижити. Ми повинні знайти певні паралельні кроки або інші рішення, але, у будь-якому випадку, ви розумієте, що ця допомога є надзвичайно важливою", – наголосив Зеленський.

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За його словами, без додаткової допомоги дедалі більше героїчних українських солдатів потраплять у госпіталі.

"Бо якщо ви не маєте реального оборонного щита і якоїсь схожої потужної артилерії із снарядами, звичайно, ви втрачатимете людей", – сказав Зеленський.

За даними журналістів, президент України продовжує наполягати на необхідності постачання допомоги від союзників, і зокрема, від США. З американською підтримкою, на переконання Зеленського, можна буде відтіснити сили президента РФ Володимира Путіна і сісти за стіл переговорів з "сильною рукою для гри".

Питання допомоги Україні

Як повідомляв УНІАН, під час участі у Мюнхенській конференції безпеки на прес-конференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс президент Зеленський заявив, що Україна прагне добитися збереження принципової американської підтримки. Також він заявив, що треба конфіскувати російські активи.

З жовтня місяці 2023 року у Конгресі США не можуть домовитися про подальшу підтримку Україні в розмірі 60 млрд доларів. Але досі цей запит не було підтримано. Після місяців дебатів у Сенаті США (Верхня палата Конгресу) схвалили відповідний законопроект, але у Палаті представників (нижня палата Конгресу) цього досі не відбулося.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив відповідний законопроект на голосування і оголосив перерву у роботі до кінця лютого.

Своєю чергою, президент США Джо Байден висловлює готовність провести зустріч з спікером Джонсоном, аби зрушити розгляд допомоги для України з місця.

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