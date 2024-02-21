Україна розраховує на допомогу США, яка включає в себе озброєння та засоби протиповітряної оборони, а також фінансування певних процесів.

Україна розраховує на відновлення поставок американської зброї, адже це "дуже серйозне питання для нас". Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "Укрінформу".

"Ми не лише зі Сполучених Штатів отримуємо техніку та озброєння. Є ще потужні європейські країни такі, як Німеччина, Франція, Велика Британія, які нам дають і ракети, і боєприпаси додаткові до систем ППО та інше. Але, безумовно, головний наш союзник у плані постачання озброєння - це США", - зауважив Ігнат.

Речник додав, що Україна розраховує на їхню допомогу, яка включає в себе озброєння та засоби протиповітряної оборони, ті ж самі Patriot. Але так само важливим, за словами Ігната, є фінансування певних процесів.

Відео дня

"Процес навчання пілотів, скажімо. Їх можуть фінансувати як Сполучені Штати, так й інша європейська країна, яка бере на себе відповідальність у межах авіаційної коаліції. Це все прописується. Тому без варіантів - допомога у вигляді великих фінансових вливань Україні потрібна. І той пакет допомоги, який був оголошений (60 мільярдів, які застрягли в Конгресі - УНІАН) Сполученими Штатами, - це, безумовно, дуже серйозне питання для нас", - підкреслив він.

Проблеми з американською допомогою Україні

Як повідомляв УНІАН, у грудні США виділили Україні останній пакет військової допомоги за рахунок грошей, які були виділені Коннгресом раніше. Відтоді нового фінансування не було. У Пентагоні заявили, що без нових поставок зброї Україна буде змушена вибирати, за які населені пункти варто боротися з огляду на наявні ресурси.

"Якщо ми не отримаємо більше - якщо ми не отримаємо необхідне фінансування від Сенату - ми не зможемо надати ці критично важливі пакети, і Україні доведеться зробити вибір і прийняти рішення про те, які міста, які селища вони можуть утримувати з тим, що у них є", - заявила спікер Пентагону Сабріна Сінгх.

Вас також можуть зацікавити новини: