Санкції є аналогічними тим обмежувальним заходам, які сьогодні застосували у Європейському Союзі.

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії запровадило санкції проти Ірану через поставку дронів-камікадзе в Російську Федерацію.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Британії.

"Підтримка Іраном жорстокої і незаконної війни проти України заслуговує засудження. Сьогодні ми запроваджуємо санкції стосовно тих осіб, які постачали дрони Росії для ураження українського цивільного населення. Це явне свідчення дестабілізаційної ролі Ірану для глобальної безпеки", - заявив державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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Також він наголосив, що російські боягузливі удари дронами є актом відчаю.

Клеверлі заявив, що завдяки створенню можливості завдавати удари дронами іранського виробництва, особи, проти яких запроваджуються санкції, завдали народу України невимовні страждання.

"Ми забезпечимо, аби вони понесли відповідальність за свої дії", - наголосив Клеверлі.

Як сказано у заяві, Іран та Росія порушують резолюцію Ради безпеки ООН, якою передбачено здійснювати контроль над передачею озброєння з Ірану.

Санкції, які запроваджує Велика Британія, є аналогічними тим обмежувальним заходам, які сьогодні застосували у Європейському Союзі. Зокрема, під санкції потрапили три фізичні і одна юридична особа.

Санкції проти Ірану через продаж дронів Росії - що відомо

В Європейському Союзі 20 жовтня офіційно оприлюднили імена іранських громадян і компанії, які потрапили під санкції за постачання дронів у Російську Федерацію.

Санкції запроваджено проти трьох громадян Ірану - начальника генерального штабу збройних сил Ірану Мохаммада Хоссейна Багері, начальника відділу постачання, досліджень та промислових питань в міністерстві оборони і збройних сил Ірану Сайєда Ходжатолли Курейші і бригадного генерала, командувача в Корпусі вартових Ісламської революції Саїда Агаджані, причетного до програми розвитку іранських безпілотників.

Також під санкції потрапила компанія Shahed Aviation Industries, відповідальна за розвиток і розробку іранських дронів-камікадзе.

Іранські дрони-камікадзе в Україні - що відомо

З 13 вересня до 20 жовтня Сили оборони України знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Перше збиття безпілотника відбулося у місті Куп’янську Харківської області.

17 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що минулого тижня в Російській Федерації було 300 іранських дронів-камікадзе, загальний контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тисячі таких одиниць.

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