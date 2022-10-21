Раніше Іран продав Росії велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6, які Москва застосовує проти України.

Іран рекомендував своїм громадянам залишити територію України й відмовитися від майбутніх поїздок.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС Ірану.

"У зв'язку з ескалацією військового конфлікту та посиленням небезпеки в Україні усім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни", - йдеться в повідомленні.

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Також МЗС Ірану рекомендує своїм громадянам, які проживають в Україні, залишити її, "щоб зберегти своє життя та безпеку". Також іранців просять "зберігати спокій" і за потреби звертатися до посольства Ісламської Республіки Іран у Києві.

Продаж Іраном дронів-камікадзе Росії

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. Іран продав РФ, за різними оцінками, від орієнтовно 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

Своєю чергою в Росії заперечують, що її армія застосовує іранські БПЛА під час атак на українські об’єкти, а в Ірані заявили, що не продавали РФ безпілотники. Також в Тегерані заявили, що "шкодують" про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Також МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Тим часом Верховна Рада прийняла заяву про засудження сприяння Іраном збройній агресії проти України. Парламент закликав Іран негайно припинити постачання зброї до Росії, а світове співтовариство - невідкладно вжити всіх можливих заходів для припинення таких постачань.

З 13 вересня до 20 жовтня Сили оборони України знищили 223 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, які російські війська запускали по території України.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання щодо постачання зброї до Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Однак міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не надаватиме системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози.

17 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що минулого тижня російська армія мала 300 іранських дронів-камікадзе, загалом контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких безпілотників.

20 жовтня Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії через постачання дронів у Російську Федерацію.

Того ж дня речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США продовжать вживати заходів з метою перешкоджання Ірану експортувати в Росію бойові безпілотники. Також він додав, що розповсюдження Іраном БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України.

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