Країна продовжує заперечувати передачу зброї російській армії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з іранським колегою Хоссейном Аміром Абдоллахіаном щодо постачання Росії іранських дронів та іншого озброєння.

Про це Кулеба повідомив в Twitter.

"Сьогодні я отримав дзвінок від міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана, під час якого я вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні", – написав він.

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Міністр не сповістив про те, якою була реакція іранської сторони на цю вимогу. Офіційно Іран поки не сповіщав про підсумки переговорів.

Іранське агентство ISNA, інформуючи про перемовини, нагадує, що раніше цього тижня представник МЗС Ірану Нассер Канані, коментуючи проблемні питання щодо постачання зброї Росії, звинуватив країни заходу у "провокаціях". Він заявив, що Іран "не є стороною у війні".

Представник МЗС також продовжив заперечувати факти постачання зброї Російській Федерації та звинуватив Україну.

"Ми не експортуємо зброю до жодної зі сторін у цій війні. Наші відносини з Україною та Росією були дружніми. На жаль ... Україна намагалася знизити рівень відносин із Іраном, але, незважаючи на це, ці взаємини зберігаються і ми готові допомогти закінчити цю війну", – заявив він.

Водночас Канані наголосив, що "відносини між Іраном та Росією в різних областях переживають підйом".

Росія використовує іранську зброю: що варто знати

Впродовж останніх тижнів Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе для атак по містах України. Українська розвідка сповіщає, що Росія замовила у Ірану ще близько 2,4 тисяч дронів. Пізніше також стало відомо, що Іран погодився передати Росії балістичні ракети і ще більше безпілотників.

26 жовтня Зеленський сповістив, що близько 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України. 28 жовтня стало відомо, що Сили оборони України збили вже понад 300 дронов-камікадзе іранського походження.

За словами президента України, дані розвідки Ізраїлю підтверджують застосування Росією іранських дронів проти України. Також з’являлася інформація, що Ізраїль завдав авіаудари по околицях столиці Сирії, де могли виробляти іранські дрони.

США вважають, що натомість Росія може консультувати Іран щодо придушення протестів у країні, які тривають після смерті дівчини, яку затримала поліція за порушення правил носіння хіджабу.

Іран продовжує заперечувати свою причетність до передачі Росії цього озброєння.

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