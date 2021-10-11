Найсмертоносніша хвиля COVID-19. Чи допоможе українцям "добровільно-примусове" щеплення

Попри весняні плани до осені вакцинувати велику кількість населення України, щоб запобігти новим локдаунам, рівень вакцинації в країні – вкрай низький. Кабмін змушений затверджувати перелік професій, представникам яких отримати щеплення проти COVID-19 обов’язково. Наскільки оправданий цей шлях і чи це допоможе?

Кількість інфікованих в Україні стрімко зростає. Майже 17 тисяч випадків за добу – вже побито анти рекорд минулого сезону.

"Ми перевищили максимум минулого року, тоді він був, здається, 16 тисяч 500. За кількістю летальних випадків ми у кілька разів перевищили рівні минулого року. За кількістю заповнених ліжок за кілька днів ми вийдемо на той рівень, який був минулої осені", - розповів "Грошам" системний аналітик Євген Істребін.

На минулому тижні 18 областей опинилися у помаранчевій зоні, всі решта, - у жовтій.

"З’явився новий штам ковіду, - Дельта. Він більш заразний. Також вплинув низький рівень вакцинації серед населення. Ну, і люди втомилися - повністю почали ігнорувати протиепідемічні заходи безпеки", - каже Істребін.

Кілька областей - на межі переходу до червоної карантинної зони.

У столиці медики швидкої вже не справляються – вільних машин для інших хворих немає, адже велика кількість ковідних пацієнтів. На Львівщині та на Одещині хворим із тяжким перебігом бракує місць у реанімації.

"Виходять лікарі і кажуть родичам, мовляв, шукайте місце в реанімації самі. Ми не можемо залишити у себе пацієнтку, її стан різко погіршується, а у нас вже черга в реанімацію", - розповіла "Грошам" голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Кожевнікова.

Найбільше смертельних випадків на Дніпропетровщині, Харківщині та Львівщині.

"Те лікування, яке ми пропонуємо зараз пацієнтам, є малоефективним при новому штамі. На жаль, так є", - каже позаштатний радник Львівського міського голови з питань медицини Тарас Жиравецький.

Наступна хвиля ковіду буде нищівною, припускають експерти. Україна – вже третя за темпами захворюваності і смертності в Європі! При цьому темпи вакцинації, - одні з найнижчих. Усього лиш 14% населення отримало обидві дози.

Українці вперто не вірять вакцині. Міфи ширяться мережею блискавично. Зокрема й під попереднім сюжетом "Грошей" про вакцинацію. Люди просто оскаженіли від люті: "Пішли до біса зі своєю вакцинацією!", "… Ідіть і випийте якоїсь іншої отрути одразу, і не створюйте нікому проблем. Вакцинація дорівнює смерть", "Вакцинація – це всесвітній геноцид проти людства"…

Чому українці вірять міфам і не вірять науковцям? Адже віспу, поліомієліт, малярію, кір – людство перемогло вже безліч інфекцій саме завдяки вакцинації. У часи, коли медики не мали й половини тих досліджень, обладнання і просто знань про людський організм, які мають зараз…

"Вакцинація знижує ризики госпіталізації, реанімації і летальні наслідки. Вона не гарантує на 100%, що ви не захворієте. Але виробники гарантують захисті від госпіталізації на близько 90%, - це дуже високий показник", - розповідає "Грошам" Євген Істребін.

Вакцина проти коронавірусу пройшла вже нечувану кількість досліджень. Її ефективність довели науковці найрозвиненіших країн світу. Повний курс ввели більш ніж 2 мільярдам людей у світі.

"Всі побічні ефекти, які тільки могли бути, при такій величезній кількості вакцинованих людей, вже вивчені. Все перепровірено купу разів", - каже Істребін.

Наприкінці минулого тижня МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим: працівники органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, а також освітяни. Аби мати можливість працювати, а отже отримувати свою зарплату, задіяним у цих галузях треба щепитися до 1-го листопада.

Звісно, ця "добровільно-примусова" вакцинація подобається не усім. Але нічого дивного у таких методах немає, кажуть експерти. У Європі діють ще жорсткіші обмеження…

Наприклад, французи, які не перехворіли і не хочуть вакцинуватися, повинні робити експрес-тести на ковід кожні три дні. І оплачувати ці тести повинні з власної кишені.

У Греції ковід-сертифікат вимагають на вході у ресторан, спортивну залу, театр чи музей. Для студентів та працівників і державних, і приватних установ, - експрес-тест щотижня.

У Латвії та Естонії готують нові закони, які допоможуть роботодавцям за спрощеною системою звільняти невакцинованих працівників.

Словом, у всіх цивілізованих країнах уряди борються з антивакцинаторами. Новий наказ МОЗу мав би зробити те саме, пришвидшити темпи вакцинації в Україні. Адже, за словами Євгена Істребіна, потрібно розірвати ланцюжок інфікування. А це можливо або через локдаун, або через підвищення рівня вакцинації. Інакше лікарні будуть заповнені.

Найбільше навантаження на систему охорони здоров’я і високу смертність експерти прогнозують у листопаді і грудні. Тобто вже ось-ось. А в очікуванні ковідної катастрофи, медики і врешті ми, журналісти, наче папуги повторюємо: будь ласка, українці, дотримуйтесь карантинних обмежень і вакцинуйтеся.

Повний сюжет про те, чому українці стають антивакцинаторами, щойно почують про щеплення проти COVID-19, та чому не варто боятись нових вакцин, а штаму Дельта – варто, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Леся Подинська

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