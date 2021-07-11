Підступний десерт. Хто захистить дітей від вживання енергетиків під виглядом морозива

На ринку щороку з’являються все нові види морозива - з сіллю, перцем і навіть алкоголем. Але незвичні та смачні ще не означає – безпечні. Нещодавно мережу облетіла історія – підлітки наїлися мороженого льоду і мали небезпечне порушення сну. Як сталося, що дітям продали енергетик, заборонений до вживання неповнолітнім?

Виробник алкогольного морозива Богдан Мотляк розповідає ТСН.Тижню, як з’явилась ідея такого смаколика: «Я накидав дружині готового морозива і помилково сплутав топінг з лікером. І, ви знаєте, дружині сподобалось! Воно зайшло! Це був такий сигнал: «А чому б і ні?»».

Від ідеї до втілення – шлях короткий. Але Богдан Мотляк попереджає: вживати за кермом не варто, адже морозиво містить 5 відсотків алкоголю.

На попередження креативні морозивники взагалі не поскупилися. Їхній продукт з додаванням лікерів у магазинах продають з окремих брендованих холодильників, а на стаканчиках великим шрифтом нанесено застереження «18 плюс». На жаль, так буває не завжди.

Нещодавно в мережі з’явився допис занепокоєної мами 13-річного підлітка. З’ївши через спеку кілька упаковок замороженого льоду проти ночі, хлопець не спав усю ніч.

За словами дієтологині Наталії Самойленко, це стало наслідком переїдання кофеїновмісних продуктів. «Це стосується будь-яких енергетиків. Навіть енергетиків у твердому вигляді. У вигляді морозива», - розповіла вона ТСН.Тижню.

Безсонна ніч для дитини, на щастя, обійшлася лише квіточками. Адже, за словами професорки, експертки з якості продуктів Олени Сидоренко, могло б бути набагато гірше – кофеїн впливає на серце.

Професорка Сидоренко була настільки вражена новинкою, яку ТСН.Тиждень їй приніс, що опублікувала пост на своїй сторінці в одній з соцмереж з закликом до батьків бути пильними. Інформація стала вірусною: десятки тисяч розповсюджень і публікації ледь не на кожному ресурсі вже тиждень тримають градус напруги навколо енергетичного льоду. Винними за цю штуку на паличці, ноу-хау цього літа, є спільно дві компанії – виробників морозива й енергетичних напоїв. Там кажуть, що цільова аудиторія – доросла.

«Це доросла, активна і, найголовніше, відповідальна аудиторія віком старше 18 років», - розповів ТСН.Тиждень маркетинг-директор виробника енергетичних напоїв Геннадій Довгань.

«Енергетичний лід – це продукт, так сказати, для молоді», - запевняє ТСН.Тиждень власник морозивного бізнесу Петро Рудь.

Але насправді новинка вже в топі серед дітей. Вони розповідають, як пробували його, скільки разів, і як їм подобається енергетичний лід.

Провідний маркетолог фабрики морозива Тетяна Хом’як запевняє, що їхній продукт безпечний для здоров’я дитини: «Якщо підліток з’їсть, то звичайно це буде тільки на користь, тому що він буде більш активний. Ніякої шкоди не буде».

ТСН.Тиждень вирішив перевірити. Адже навряд безсонна ніч - це саме те, що батьки хочуть своїм чадам після порції морозива.

На етикетці зазначається, що на 100 г енергетичного льоду є лише 3 мг кофеїну. Це менше, ніж у горнятку кави. Але! Дитячий організм геть інакше реагує навіть на мізерні дози кофеїну. Його дія майже втричі триваліша, аніж для дорослого. Тому і ризик всіляких захворювань для дитини зростає в рази.

Наприклад, чашка кави для дорослого діє до трьох годин. А для дитини – до восьми. Надмірне вживання призводить до виснаження нервової системи, порушень гормональної системи, нудоти, головного болю, безсоння, порушень серцевого ритму. І у дитини все це – у 2,5 раза більше, ніж у дорослого.

«Коли ми говоримо про дитячий організм, який не має того ступеню зрілості за контролем, то у дитини підвищується втома, дитина збуджена, може робити якісь речі на фоні кави, які ви б в житті не подумали, що вона може робити», - розповідає ТСН.Тижню педіатриня Анна Горбань.

ТСН.Тиждень побував там, де вже кілька місяців виготовляють заморожений енергетик. На заводі пишаються новинкою. Щоправда, до великих торговельних мереж вона ще не дійшла, реалізовують його в невеличких продуктових крамничках. І продавчині навіть не в курсі, що енергетичний лід вартувало б продавати окремо від іншого морозива, адже це не одне й те ж.

Чи написано щось про небажаність енергетиків для юного організму на етикетці модного льоду? Професорка, експертка з якості продуктів Олена Сидоренко переконана, що це повинно бути на першому плані, великими літерами. Але… Насправді на упаковці цей надпис просто заклеєний. Його, звісно, можна знайти, якщо пошукати. Тоді ж можна прочитати застереження щодо вживання. Дуже дрібним шрифтом.

«Порушено закон щодо роз’яснення, - вважає Олена Сидоренко. – Тому що це все-таки не має бути заклеєно».

Крім цього, у крамниці ТСН.Тиждень помічає ще одну маркетингову пастку – прилавок з енергетичним льодом оформлений так, що той, хто розуміється на енергетиках і постійно їх вживає, швидко клюне на таке «морозиво». А за словами Олени Сидоренко, маркетингова зброя – це навіть кольорова гама упаковки.

«Підсвідомо я, як сенсорщик, чітко знаю, що це впливає на вибір. Тобто дитина, яка бачить щось в кольорах, як згущене молоко, скоріше за все, це купить. І це тим паче недопустимо», - каже ТСН.Тижню Олена Сидоренко.

Подібні закиди розробники замороженого енергетика відкидають геть. «Ми щоразу, коли випускаємо новий продукт, проходимо всі технічні процедури. У нас існує ціла служба контролю якості, юридичний відділ, які слідкують, дивляться за тим, щоб усі норми законодавства були виконані», - розповідає ТСН.Тижню маркетинг-директор виробника енергетичних напоїв Геннадій Довгань.

Але в тому то й річ, що юридично виробники підстрахувалися. На запит ТСН.Тижня щодо правильності маркування енергетичного льоду у Держпродспоживслужбі відповіли, що порушень не побачили. Адже інформація про товар на упаковці дійсно є, застереження щодо віку теж є. А те, що вони замасковані, то це вже проблеми наші з вами, тобто споживачів.

Крім того, ми поспостерігали, чи продають енергетичний лід дітям. І, на жаль, виявили, що продають. Наприклад, дванадцятирічний Єгор, мешканець Подолу, зізнався, що вже їв енергетичний лід, який йому вільно продали. Єгор придбав енергетичний лід там, де звик, - біля свого будинку. І при нас зробив це знову.

«Єгоре, дивися, тут написано: «Не рекомендується вживати дітям до 18 років. Ти взагалі читаєш оце все, що тут пишеться?», - питаємо у хлопця.

«Ну, рідко», - зізнається Єгор.

В магазині ТСН.Тиждень звертає увагу продавця, що дитині щойно продали енергетичний лід, який дітям вживати заборонено. Однак адміністраторка продовольчої крамниці Тетяна Андрійчук буквально шокує своїми аргументами. «Приходять хлопчики і показують якийсь витяг з документа, що бажано не вживати, але ніхто не забороняє його вживати. Навіть приходила мама з хлопчиком і дозволяла, казала: «Він багато енергії тратить. Я особисто вам кажу, можу письмово підписати, що я дозволяю йому пити енергетики», - каже вона ТСН.Тижню.

З енергетичним льодом, на жаль, все так само!

«Не завжди продукт, який є корисний для бізнесу, буде корисний одночасно для нашого здоров’я», - каже дієтологиня Наталія Самойленко.

Загальновідомо, що енергетики підступні швидким до них звиканням, особливо підлітками. Оскільки Держпродспоживслужба не бачить приводів для тривоги, то їх виявили ми.

По-перше, бажано переробити упаковку енергетичного льоду так, щоб вікові обмеження були очевидними.

По-друге, не змішувати підступно в одному холодильнику справжнє морозиво й зморожені енергетики.

«Дякуючи вам, ми ініціюємо заходи щодо роздільної реалізації різних продуктів, які мають різне функціональне призначення. І це також записано в законі про інформацію для споживачів», - каже Олена Сидоренко.

Наостанок, історичний факт. Десять років тому понад шістсот учнів початкової школи в Південній Африці захворіли після вживання енергетичної жуйки з кофеїном. Здійнявся галас і вже через тиждень компанія-виробник припинила випуск енергетика у вигляді жуйки.

Хочеться вірити українські бізнесмени вчинять теж достойно. Але ми краще перевіримо.

Костянтин Грубич, Валентин Шилко, Андрій Сокуренко

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