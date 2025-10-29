Повернути громадянство: місія (не)можлива

Припинення українського громадянства, в тому числі публічних осіб, не нова для України історія. Не дивина і обіцянки звертатись через це до суду. УНІАН поцікавився, чи справді перспектива повернути громадянство таким способом існує.

Рішення про припинення українського громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова президент України Володимир Зеленський озвучив ще 14 жовтня. І, попри те, що відповідного Указу досі немає на сайті офіційного представництва голови держави, 28 жовтня повторив: "Чи є стовідсотковий факт, що він [Труханов] є громадянином Росії? Мені СБУ та прикордонники говорять "так". На основі цих фактів та інших документів може бути прийняте відповідне рішення".

Нагадаємо, за даними Служби безпеки України, у міського голови Одеси Геннадія Труханова є в наявності чинний закордонний паспорт громадянина Російської Федерації. При цьому, документ начебто виданий у 2015 році – після анексії Криму та окупації частини Донбасу. Також у СБУ зазначили, що у Труханова виявлено ідентифікаційний код, який відображається у базі даних російської податкової служби.

Своєю чергою, Геннадій Труханов у своєму Телеграмі спростував цю інформацію. Мовляв, ніколи не звертався до РФ за російським громадянством, не отримував російського паспорта й навіть не мав підстав набути громадянство РФ. Крім того, коментуючи рішення президента в ефірі одного з телеканалів, мер Одеси заявив, що у 2022 році Служба безпеки за дорученням президента вже проводила його перевірку, і тоді "у мене не знайшли ні російського громадянства, ні паспортів".

"Тому я буду захищатись, буду подавати до суду. Якщо [український] суд не зможе вирішити це питання, я буду подавати до Європейського суду з прав людини", - зазначив Геннадій Труханов.

Попри те, що ця історія з припиненням громадянства – далеко не перша в Україні, вона отримала значний резонанс. Думки кардинально розділились, проте серед них можна виділити переконання, що дії влади є неправомірними та апеляцію до Конституції, мовляв, "ніхто не може бути позбавлений громадянства". Крім того, озвучуються прогнози, що мер Одеси втілить свою обіцянку, звернеться до ЄСПЛ, виграє справу і держава Україна повинна буде компенсувати йому неотриману зарплатню та інші збитки… Що у цих твердженнях не так, і чи дійсно можна повернути громадянство через суд?

Позбавлення, втрата чи вихід з громадянства

Адвокат ОА "Актум" Наталія Гнатик нагадує, що тема громадянства регламентується і Конституцією, як Основним законом, й іншими законами, які уточнюють поняття громадянства, виходу з громадянства, втрати громадянства і деталізують, за яких умов можлива та чи інша дія.

"Такого поняття як "позбавлення громадянства" не існує. Серед підстав для припинення громадянства України, які виписані в законі про громадянство, є добровільний вихід з громадянства та втрата громадянства. Перший варіант – коли процедура відбувається з ініціативи самої людини. Другий варіант – втрата громадянства – це рішення з ініціативи держави за наявності законних підстав", - нагадує юристка.

Такими підставами, зокрема, є добровільне набуття громадянства іншої держави. І, за даними СБУ, громадянство Геннадія Труханова було припинено саме через це.

Вперше інформація про те, що кандидат у мери Одеси є громадянином Росії, з’явилась ще під час виборчої кампанії у 2014 році, і відтоді ніколи не пропадала з мережі. Торік відомий блогер Сергій Стерненко вчергове повідомив про російське громадянство Геннадія Труханова, і це, мовляв, перевірено і верифіковано.

Втім, не все так просто. Приміром, якщо людина воліє вийти з громадянства України, то просто бажання недостатньо. Для цього потрібно пройти певні етапи. Зокрема, виїхати на постійне місце проживання в іншу країну через окрему процедуру міграційної служби, подати спеціальну заяву про вихід з громадянства, отримати підпис президента під відповідним рішенням, отримати довідку, що особа вийшла з громадянства…

Або ж якщо відбувається добровільне набуття громадянства іншої держави, це також працює через механізм звернення із заявою чи клопотанням про набуття іноземного громадянства відповідно до законодавства іншої країни. Зважаючи, що Росія, особливо в умовах війни, не взаємодіє з Україною та, вочевидь, не надає офіційних відповідей, зокрема з питань громадянства, підтвердити такі факти – нереально.

"І навіть якщо людина добровільно набула іноземне громадянство, держава Україна про це обізнана, проте, приміром, не було відповідного указу президента про припинення громадянства, людина залишається громадянином України", - розповідає Наталія Гнатик.

І ще один момент: якщо особа планує оскаржувати рішення про втрату громадянства в суді, аби згодом поновити статус громадянина України, то має оскаржувати саме наказ, підписаний президентом. При цьому, аби звернулись до Європейського суду з прав людини, заявник має вичерпати всі національні засоби правового захисту.

Чи допоможе суд повернути український паспорт

Простими словами, якщо Геннадій Труханов планує звертатись до ЄСПЧ, спочатку має подати позов про оскарження указу президента до Верховного суду України, а у разі подання апеляції однією зі сторін справа підлягає перегляду Великою палатою Верховного суду.

"Такі справи не є новими. Раніше з аналогічними позовами вже зверталися, приміром, колишній глава адміністрації президента (за часів Януковича, - УНІАН) Андрій Клюєв, або ж бізнесмен Вадим Альперін. У цих справах Велика палата Верховного суду дійшла висновку, що указ президента про припинення громадянства України відповідає вимогам закону", - розповів УНІАН адвокат юридичної компанії ADER HABER Андрій Корнієнко.

І, якщо брати до уваги висновки найвищої судової інстанції по аналогічних справах, ймовірно, Геннадію Труханову буде складно відстояти свою позицію в українському суді.

Що стосується ЄСПЛ, то протягом тривалого часу він практично не розглядав такі питання. У випадках, коли особа скаржилася на невизнання свого громадянства, відмову у його наданні або його незаконну втрату, ЄСПЛ наголошував, що це питання належить до компетенції держави і відноситься до її суверенітету. При цьому, позбавлення або анулювання громадянства саме по собі не суперечить положенням Європейській конвенції з прав людини (справа "Усманов проти Росії").

У 2023 році ЄСПЛ визнав неприйнятною скаргу Міхеїла Саакашвілі проти України щодо позбавлення його громадянства. Проте зараз ЄСПЛ аналізує подібні питання через призму інших положень Конвенції, і справі Труханова дійсно може дати хід.

"Зараз в ЄСПЛ громадянство розглядається не саме по собі, а як інструмент забезпечення реалізації інших прав, прямо передбачених Конвенцією", - розповідає Андрій Корнієнко.

Тобто, суд, окрім законності застосованих заходів та супутніх процесуальних гарантій, оцінює також спосіб дій національних органів влади, час, що минув від моменту набуття громадянства, міцність зв’язків особи з країною, її сімейна ситуація тощо.

"Враховуючи такі критерії, у разі звернення до ЄСПЛ Геннадію Труханову, в першу чергу, слід довести, що указ президента щодо нього не ґрунтується на законі, є політичним та вибірковим, а рішення було прийнято з суттєвими порушеннями встановленої процедури. Зокрема, ЄСПЛ може дослідити, чи є український закон достатньо чітким в частині визначення переліку відомостей та документів, які можуть підтверджувати у особи наявність громадянства іншої держави. А також, чи достатнім у таких випадках є надання інформації про громадянство особи від СБУ", - зазначає юрист.

Зважаючи, що іншим громадянством Геннадія Труханова, за даними СБУ, є громадянство Росії, з якою Україна перебуває у стані війни, ЄСПЛ також може взяти це до уваги. Мовляв, мер Одеси тривалий час проживав в Україні та був публічною посадовою особою, а тому навряд чи зможе виїхати до Росії та реалізувати громадянські права як громадянин РФ.

На думку Андрія Корнієнка, усіх цих обставин, ймовірно, буде достатньо, аби ЄСПЛ визнав скаргу прийнятною та прийняв її до розгляду. Врешті, законодавство України передбачає можливість громадянство поновити. Проте, навіть у разі відновлення громадянства, українське законодавство не передбачає автоматичного поновлення на посаді міського голови.

Шлях за грати

Цікаво, що втрата громадянства України Геннадієм Трухановим не завадила Одеській обласній прокуратурі повідомити йому про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Мова про трагедію, яка сталася в Одесі наприкінці вересня, коли аномальна злива спричинила у місті повінь, внаслідок чого загинули дев’ять осіб.

За даними прокуратури, Труханов був обізнаний з систематичною проблемою підтоплень міста, але заходів для повноцінного функціонування інженерних мереж – своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем – не вжив.

Втім, це не єдина кримінальна справа, в якій Геннадій Труханов є фігурантом, кілька справ, зокрема щодо відчуження земель та заводу "Краян", розглядаються у Вищому антикорупційному суді. І навіть втрата громадянства тут не звільняє від відповідальності.