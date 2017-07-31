44% читачів УНІАН обурені ситуацією з позбавленням Саакашвілі українського громадянства – опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 44% наших читачів обурені ситуацією з позбавленням Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, і вважають це банальним зведенням політичних рахунків.

Водночас 32% опитаних вважають це правильним рішенням, і переконані: якщо екс-президент Грузії навмисно приховав факти під час отримання громадянства – він має за це відповісти.

При цьому 12% респондентів відповіли, що краще б громадянство відбирали у зрадників України, які підтримують антиукраїнську політику Росії.

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6% вважають таке рішення неправильним, адже навіщо було запрошувати Саакашвілі в Україну, щоб потім позбавляти громадянства.

Стільки ж - ще 6% - вважають, що було б непогано, якби Україна так само швидко приймала рішення щодо надання громадянства іноземцям, які воюють за неї в АТО.

Загалом в опитування УНІАН взяли участь близько 6 тисяч осіб.

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Як повідомляв УНІАН, 26 липня 2017 року стало відомо, що Міхеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Сам документ в АПУ не показали через те, що він містить конфіденційну інформацію.

При цьому на батьківщині Саакашвілі, де проти нього заведені кримінальні справи, вже просять його екстрадиції з України.