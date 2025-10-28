За словами президента, СБУ та прикордонники мають докази того, що Труханов має паспорт РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова не має політичного підтексту, а базується виключно на даних правоохоронних органів та пов’язане з безпекою міста.

Як передає Оboz.ua, глава держави заявив журналістам, що Служба безпеки України володіє достатніми доказами того, що Труханов має російське громадянство. Цю інформацію, за словами Зеленського, підтвердила також Державна прикордонна служба, надавши відповідні дані зі своїх реєстрів.

"У Служби безпеки України достатньо доказів, що у Труханова є громадянство РФ. Є додаткова інформація з реєстрів від прикордонної служби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить – мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть "так". На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що це рішення відповідає закону й продиктоване міркуваннями національної безпеки, оскільки Одеса є стратегічно важливим містом. За його словами, дії щодо позбавлення Труханова громадянства – суто практичний, законний та справедливий крок.

"Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок. І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від "рускіх", і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою", – підсумував Зеленський.

Втрата українського громадянства Трухановим

14 жовтня стало відомо, що мера Одеси Геннадія Труханова позбавили громадянства України, бо, за даними СБУ, він має громадянство РФ та російські паспорти. Згідно з розслідуванням, Труханов є власником діючого закордонного паспорту РФ, копії якого має українська спецслужба. Водночас Труханов стверджує що ніколи не мав громадянства РФ, а фото документів, які тиражуються, називає підробкою. Він також запевняє, що рішення про позбавлення громадянства України оскаржуватиме у суді.

15 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ про створення Одеської міської військової адміністрації і призначив її керівником Сергія Лисака, який до цього обіймав посаду начальника Дніпропетровської ОВА.

З 16 жовтня обов’язки міського голови виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.

