Міському голові загрожує до 8 років тюрми.

Меру Одеси Геннадію Труханову, який позбавлений громадянства України та з середини жовтня не виконує обов’язки міського голови, повідомили про підозру у недбалості, яка призвела до загибелі 9 людей під час зливи, що сталася 30 вересня. У справі фігурують ще 8 осіб.

Як повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури, керівник прокуратури повідомив про підозру колишньому меру у службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Унаслідок цього, зазначають у пресслужбі, упродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень. Водночас, за даними прокуратури, фігурант був обізнаний з цією систематичною проблемою, але не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем.

"Крім цього, у день трагедії міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації, у тому числі різних суспільних груп. Також він не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту", - розповіли у прокуратурі.

Унаслідок підтоплення частини міста, спричиненого неспроможністю зливної каналізації відвести воду з вулиць, загинуло дев’ятеро людей, серед яких – дев’ятирічна дитина. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі триває низка судових експертиз.

У регіональному главку Нацполіції розповіли, що серед фігурантів справи також двоє заступників Труханова, посадові особи Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства.

У поліції зазначають, що наприкінці вересня Одеса опинилася під водою - за кілька годин у місті випала двомісячна норма опадів, вулиці перетворилися на суцільні річки з бурхливими потоками, від яких люди намагалися рятуватися на дахах та горищах будинків. Загалом під час повені рятувальники змогли евакуювати сотні людей.

"Загинули жінки, які поверталися додому вулицею — хвиля збила їх з ніг та понесла течією. Люди свідчили, що за лічені хвилини вода знищувала паркани й затоплювала будинки до другого поверху. Одним із найтрагічніших епізодів повені стала загибель родини з п’яти осіб, серед яких була дитина. Сімʼя жила на цокольному поверсі. За кілька хвилин потік води накрив жителів будинку, не лишивши жодного шансу вижити. Рятувальники знайшли тіла родини у підвалі, коли відкачували воду", - розповіли поліцейські.

Проведено понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Наразі 9 фігурантам — колишньому міському голові міста Одеси, двом заступникам, посадовцям міськради, а також представникам комунального підприємства — повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367.

Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до восьми років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Справа Труханова - головні новини

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо, що меру Одеси Геннадію Труханову, який з середини жовтня не виконує обов’язки міського голови через позбавлення громадянства України, повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей. Джерело у правоохоронних органах розповіло УНІАН, що йдеться про кримінальне провадження, відкрите після аномальної зливи, яка пройшла у місті 30 вересня. Під час негоди в місті загинуло щонайменше 9 людей, у тому числі – дитина. Потерпілі захлинулися у воді, яка підтопила усе місто.

Через зливу пошкоджені сотні будівель, у тому числі житлових. Люди масово залишали на дорогах автівки та йшли пішки, щоб врятуватися від потопу. Громадський електротранспорт не працював, школи наступного дня не відкрились через підтоплення. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

Труханова позбавили громадянства України 14 жовтня – у СБУ заявили, що він має громадянство РФ. Сам Труханов це заперечив та заявив, що позбавлення громадянства України оскаржуватиме у суді.

Наступного дня президент Володимир Зеленський видав указ про створення Одеської міської військової адміністрації, керівником якої призначено Сергія Лисака, який раніше обіймав посаду начальника Дніпропетровської ОВА.

З 16 жовтня обов’язки міського голови виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.

Під час спілкування з журналістами президент України заявив, що рішення про позбавленя громадянства Труханова базується на даних правоохоронних органів та пов’язане з безпекою Одеси, яка є стратегічно важливим містом.

