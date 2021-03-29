Українські кіберзлодії світового масштабу

Коли в Україні затримали злочинців, підозрюваних у відмиванні коштів, отриманих шахрайських шляхом, «гуділа» вся Європа. Хто ці люди, як вони звернули на себе увагу правоохоронців і скільки обдурили європейців, щоб жити в Києві «на широку ногу»?

Звичайний перехожий в Києві випадково зняв унікальне відео. На ньому столичними вулицями «ганяє» білосніжна автівка-легенда – Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 року за 650 тисяч євро. 770 кінських сил. Сотню підкорює за 2,9 секунди. А розганяється аж до 350 кілометрів на годину.

Вперше автівку на чеських номерах помітили ще на кордоні. Тоді всі гадали – хто ж щасливий володар. І виявилося, таємничий власник має ще пів дюжини дорогущих авто: одразу двоє ексклюзивних Rolls-Royce 8 за майже мільйон євро, на додачу – ще двоє Mercedes-Maybach по 150 тисяч євро кожен, а також новенький Range Rover. Відтак автопарк потягне на понад 2 мільйони євро!

Гараж хазяїн теж підібрав «статусний». Не де-небудь, а в шикарному маєтку на «золотих сотках» Козина під Києвом. По сусідству із найвпливовішими багатіями та з власним виходом до Дніпра.

«Гроші» поцікавилися, хто ж міг так розкидатися «кешем» направо й наліво? І, головне, звідки гроші?

Правоохоронці закидають – це унікальні аферисти світового масштабу. Розкошували за вкрадені у європейців мільйони. Тож «залізних коней» арештували. Обшукали ще й офіси підозрюваних. Там знайшли у сейфі товсті пачки єврокупюр.

В Україні новину майже не помітили. А ось європейські медіа «вибухнули» гучними заголовками.

Виявляється, це афера десятиліття! Як дізналися «Гроші», десятки пройдисвітів з усієї Європи створили хитру злочинну мережу. Обдерли понад тисячу європейців. Виманили у них 200 мільйонів євро! А виводили вкрадене в… Україну. Вкладали кошти у найкрутіші автівки, козирну нерухомість та бізнес. Майном обзавелися на 500 мільйонів гривень.

Ловили підозрюваних «усією Європою». Врешті Офіс генпрокурора в Україні таки спіймав пройдисвітів. Розповідати найцікавіше «Грошам» поки відмовляються, адже все ще шукають лідера злочинців. Однак ніхто не забороняв провести власне розслідування. «Гроші» «розкопали» шокуючі подробиці.

Кінці «у воду»

Олександр Ігнятович - брокер з Белграда. У 34 роки він раптово помер нібито від серцевого нападу. Якраз після того, як «здав» європейській поліції шахрайські схеми контори, на яку працював.

Ще один поліцейський інформатор - Марко Вукоєвич. Його серед білого дня намагалися розстріляти в центрі Белграду.

Тобто зловмисники жорстоко прибирають свідків. Це вже схоже на українсько-європейський клан. Що ж за схему вони придумали? Вона стара, як світ.

Уявіть: вам телефонує нібито солідний бізнесмен, і спокусливо пропонує легкі гроші. Мовляв, довірте нам свої кревні, а ми інвестуємо в акції, криптовалюти… І отримаєте шалені відсотки. Ви спокушаєтеся, погоджуєтеся. І - о диво – спершу й справді багатієте. Пропонують вкласти ще більше. І потроху віддаєте все, та навіть залазите в борги. А потім… ділки та ваші кревні просто зникають. Звісно, ніхто нічого не інвестував.

Як дізналися «Гроші», зловмисники пошили в дурні понад тисячу людей. Передусім полювали на заможних пенсіонерів. У Німеччині задокументовано 10 мільйонів вкрадених євро. В Австрії – 2,2 млн. Найуспішніші аферисти заробляли до 40 тисяч євро на місяць! На роботі навіть постійно влаштовували бурхливі вечірки, а «працювали» день та ніч – по всій Європі.

Кол-центри та шахрайські сайти розміщували у Болгарії, Сербії та Ізраїлі. Обдурювали передусім багатих німців, австрійців, швейцарців та британців. А гроші виводили в Україну. Адже тут легалізувати їх значно простіше.

Саме згаданий вище Ігнатович перед смертю встиг попередити – верхівка шахраїв мають українські паспорти. В Україну виводять та легалізують тут вкрадене. Відтак європейські слідчі попросили українських колег допомогти. У Офісі прокурора кажуть, що спершу європейці сумнівалися, чи зможемо подолати таку потужну мережу. Та наші не підвели.

Прості «непрості» підприємці

Перших підозрюваних та ті самі автівки арештували ще у грудні минулого року. Днями відгриміла ще одна спецоперація: дорогий позашляховик… застряг на бездоріжжі. Так підозрюваний намагався втекти. Невдало. Тож разом зі спільником загримів у СІЗО.

«Гроші» з’ясували з власних джерел: піймали Ігоря Копачевського та Ігоря Козленка.

Перший офіційно – простий ФОП, програміст. Та слідчі підозрюють – розробляв не програми, а схеми. Мовляв, допомагав створити одну з шахрайських фірм.

«Був відповідальним за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, за оплату діяльності учасників злочинної організації та придбаного обладнання, оренди серверів, телефонії, а також перерахунок коштів на рахунки підконтрольних підприємств», - розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Тобто, міг заробляти брудні гроші.

А Ігор Козленко, на думку правоохоронців, нібито отримані кошти «відмивав» - шукав підставних осіб, на яких реєстрували фіктивні компанії, куди й виводили європейські гроші.

«Інший займався пошуком людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб як на території України, так і за її межами, та відкривали рахунки в банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також управляв діяльністю цих підприємств та їх рахунками», - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

Козленко – дрібний бізнесмен. Керував кількома скромними фірмами. Та у 2019 році, на піку могутності шахраїв, його справи раптом йдуть у гору. Він очолює ТОВ «Укрдонстройніі». Має аж 21 мільйон гривень капіталу. І офіси майже в центрі Києва.

Припустімо, через «Укрдонстройніі» теж прокачувалися злочинні гроші, а Козленко був посередником. Тоді мав би передати їх комусь «нагору». І, як дізналися «Гроші», він дійсно у 2020-ому все продає фірмі «Ріджв холдинг лтд» з Британії. Та ненароком «здає» вірогідного лідера синдикату аферистів.

Таємничі «британці» полюбляють українське майно

«Ріджв холдинг лтд» - таємнича британська фірма, торік наробила галасу в столиці України. Адже раптом викупила цілі підприємства та ласі шматки київської нерухомості. Всього розжилася активами на півмільярда гривень. Крім іншого – купила й вже згадану фірму «Укрдонстройніі». Засновники британської компанії – невідомі Ігор та Тимур Рохліни. Звідки у них скільки грошей?

«Гроші» подумали: а хто ж господар того маєтку в Козині, в якому арештували «козирний» автопарк? Логічно, що цей власник теж причетний. Архітектура будинку незвична. Тож ми обдивилися елітні райони за супутниковою картою. І знайшли! Знаєте, кому належить маєток? ТОВ «Спецторг», який заснувало ТОВ «Поділ груп», який належить… «Ріджв холдинг лтд» сім’ї Рохліних. Якось забагато збігів.

А що, якщо саме у «Ріджв холдинг лтд» стікаються шахрайські мільйони? «Гроші» перевірили, чим ще володіє ця фірма. І були вражені.

Холдинг володіє дорогущим столичним житловим комплексом, поруч з яким – новесенький офіс. Останній належить фірмі «Біворкінг», а вона належить… «Ріджв холдинг лтд».

Також у володіннях холдингу – історичний будинок на Подолі. До знаменитих схилів Дніпра – рукою сягнути. Такі офіси у столиці – на вагу золота. Ще один офіс – на 11 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості – прямо в діловому центрі Києва. Вартує він, щонайменше, 20 мільйонів доларів. Віднедавна належить фірмі «Реноме Рент», теж пов’язаної з Рохліним.

На додачу, «Ріджв холдинг лтд» інвестував ще й у ТОВ «Рокет делівері», яке займається доставкою їжі. А сам пан Рохлін має цілих 17 квартир у суперпрестижному комплексі «Новопечерські липки».

Схоже, сім’я Рохліних уміло вкладає гроші у найприбутковіші столичні бізнеси. От тільки звідки ж ті гроші? Невже якраз із кишень ошуканих європейців? Ще одна зачіпка – фото вищезгаданого Ламборгіні. За кермом – дуже схоже – Тимур Рохлін.

Тобто сім’я Рохліних через низку фірм володіє маєтком та, вірогідно, й арештованими люксовими авто.

Причетні вони до легалізації злочинних коштів, чи ні - вирішувати правоохоронцям. А поки залишається лише сподіватися, що українські суди не випустять затриманих під заставу. І не поховають розслідування цієї афери десятиліття. Адже мільйони здобуті на горі простих людей.

Андрій Засаднюк

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