Люди, які залишаються в місті, навідріз відмовляються евакуюватися.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що наразі в Бахмуті залишаються три тисячі цивільних мешканців. Серед них – 33 дитини.

Як він зазначив в ефірі телемарафону, ті люди, які залишаються в місті зараз, навідріз відмовляються евакуюватися. За його словами, здійснюється обов’язкова евакуація дітей, принаймні з одним з батьків.

Очільник Донецької ОВА наголосив, що евакуація охоплює не лише Бахмут, а й усю лінію фронту. Людей вивозять також з Авдіївки. Ще тиждень тому там перебувало 42 дитини, а зараз – 13.

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Кириленко додав, що евакуйованих дітей вивозять в інші області України. Там їх розміщують у дошкільних закладах, інтернатах та санаторіях. До прикладу, дітей з Бахмута централізовано евакуюють у напрямку Закарпаття, якщо їхні батьки не мають можливості тимчасово оселитися в інших регіонах.

Евакуація на Донеччині

На Донеччині через постійні обстріли з боку РФ триває евакуація населення. Зокрема, людей вивозять з Авдіївки. Протягом січня та лютого охочих виїхати практично не було – за ці два місяці вивезли біля 50 людей, проте останніми днями процес пришвидшився.

Крім того, 15 лютого 2023 року з Вугледара евакуювали останню дитину, що перебувала в місті, – 15-річного сина священника. Попри вмовляння правоохоронців, чоловік, його дружина та ще двоє дітей категорично відмовлялися виїжджати.

На початку листопада минулого року в поліції повідомили про завершення евакуації з Марʼїнки. Зі зруйнованого міста, де не ще тоді не було жодної вцілілої будівлі,, виїхали всі жителі.

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