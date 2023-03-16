Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що наразі в Бахмуті залишаються три тисячі цивільних мешканців. Серед них – 33 дитини.
Як він зазначив в ефірі телемарафону, ті люди, які залишаються в місті зараз, навідріз відмовляються евакуюватися. За його словами, здійснюється обов’язкова евакуація дітей, принаймні з одним з батьків.
Очільник Донецької ОВА наголосив, що евакуація охоплює не лише Бахмут, а й усю лінію фронту. Людей вивозять також з Авдіївки. Ще тиждень тому там перебувало 42 дитини, а зараз – 13.
Кириленко додав, що евакуйованих дітей вивозять в інші області України. Там їх розміщують у дошкільних закладах, інтернатах та санаторіях. До прикладу, дітей з Бахмута централізовано евакуюють у напрямку Закарпаття, якщо їхні батьки не мають можливості тимчасово оселитися в інших регіонах.
Евакуація на Донеччині
На Донеччині через постійні обстріли з боку РФ триває евакуація населення. Зокрема, людей вивозять з Авдіївки. Протягом січня та лютого охочих виїхати практично не було – за ці два місяці вивезли біля 50 людей, проте останніми днями процес пришвидшився.
Крім того, 15 лютого 2023 року з Вугледара евакуювали останню дитину, що перебувала в місті, – 15-річного сина священника. Попри вмовляння правоохоронців, чоловік, його дружина та ще двоє дітей категорично відмовлялися виїжджати.
На початку листопада минулого року в поліції повідомили про завершення евакуації з Марʼїнки. Зі зруйнованого міста, де не ще тоді не було жодної вцілілої будівлі,, виїхали всі жителі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Намагаються оточити та просунутися вперед: Сирський розповів про ситуацію у Бахмуті
- У Росії вичерпуються можливості для ведення війни проти України - міністр оборони США
- Навіть не "піррова перемога": у ЗСУ розповіли про ситуацію у Бахмуті
- Міністр оборони США: Можливий відхід з Бахмута не означатиме програшу у війні