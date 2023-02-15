Місцевий священник з дружиною та трьома дітьми 19, 18 та 15 років, попри вмовляння правоохоронців, категорично відмовлялися виїжджати з Вугледару.

З Вугледару евакуйовано останнього неповнолітнього з родиною, в місті ще залишається понад 300 дорослих.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області. Правоохоронці зазначають, що 15-річний син священника залишався єдиною дитиною у місті, яке цілодобово штурмують російські війська.

"Місцевий священник з дружиною та трьома дітьми 19, 18 та 15 років, попри вмовляння правоохоронців, категорично відмовлялися виїжджати з Вугледару. Багатоповерховий будинок, у підвалі якого оселилася родина, знаходиться на околиці міста, в кілометрі від окупаційних військ. Попри те, що на всю сім’ю чекали рідні у більш безпечному населеному пункті, батьки були впевнені, що їхній підвал є найбезпечнішим місцем", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Поліцейські не полишали спроб вмовити родину евакуюватися, адже лишатися в місті смертельно небезпечно - під час кожного візиту до Вугледару розповідали про переваги евакуації. Їм таки вдалося вмовити голову родини на евакуацію.

"Ризикуючи життям, "білі янголи" провели чергову рятувальну операцію та під час стрілецького бою вивезли хлопчика з родиною", - сказано в повідомленні. На броньованому транспорті евакуаційний екіпаж вивіз сім’ю до бабусі в місто Курахове.

В поліції зазначають, що станом на сьогодні ситуація у Вугледарі є напруженою, в місті лишається понад 300 дорослих, які відмовляються покидати рідне місто.

"Наразі всі зусилля екіпажів "Білий Янгол" спрямовані на евакуацію людей із зони бойових дій до безпечних районів. Пріоритетний напрямок – родини із дітьми. Адже діти мають жити в безпеці, а не в підвалах під обстрілами", - зазначають правоохоронці.

Ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні наголосив, що ситуація на передовій, особливо на на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою.

Відомо, що наразі у Бахмуті залишаються близько п’яти тисяч людей.

Нещодавно Maxar Technologies оприлюднили знімки селищ біля Вугледару, які зазнали російських бомбардувань і обстрілів.

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