Український боєць провів у підвалі жахливі 42 дні.

Захисники України врятували пораненого бійця, який потрапив у російський полон. Він 42 два провів без води та їжі, через що схуд в два рази.

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Олексій Гордєєв отримав важкі поранення, у нього були осколки в стегні та спині. Він 42 два провів у підвалі серед убитих та вмираючих побратимів. Весь цей час йому доводилося їсти крихти, а воду пив з калюжі та отруйний антифриз з нагрівача. В результаті його вага з 80 кілограм знизилася до 42.

Пораненого воїна знайшов його друг та доброволець з Нової Зеландії, який вважав його загиблим. Відзначається, що Олексій почув голос бійця і закричав: "О! Нова Зеландія тут!"

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Українського воїна доставили в лікарню в Дніпрі, де йому зробили операцію, а тепер лікують від дистрофії. Пізніше його переведуть до київської лікарні.

"Наші молитви ближче до Бога, тому що наші хлопці воїни світла! Щире спасибі всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поруч всі ці нескінченні півтора місяці.... Ми разом знайшли нашого козака! Слава Героям!" – написав батько врятованого бійця в Facebook.

У свою чергу головний редактор видання "Острів" Сергій Гармаш у Facebook розповів подробиці полону Олексія. За його словами, один з російських окупантів іноді ділився з нашим захисником своїм пайком. Він зазначив, що кілька інших українських військових померли від голоду та ран.

"Я ще такого не бачив. Хіба що в радянській кінохроніці про звільнення Освенцима. Крайню ступінь виснаження. Просто живий скелет. ...Олексію пощастило. Його врятували. "Мені дали компотика", - весь час повторював він, посміхаючись. "Компотик" був мрією в двомісячному голоді та холоді підвалу", – написав Гармаш.

Він зазначив, що росіяни просто тримали людей в підвалі без їжі та води замість того, щоб обміняти їх.

Бої за Бахмут - що відомо

Українські військові вже не перший місяць тримають оборону міста-фортеці, унічтжая російських окупантів, які намагаються штурмувати Бахмут, тисячами. При цьому президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність продовжувати захищати Бахмут.

У свою чергу Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав що захист Бахмута-ключовий момент у стійкості всього фронту.

Крім того, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що окупанти тиснуть і на Куп'янському та Лиманському напрямках, а також безуспішно намагаються оточити Бахмут.

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