У 1500 відділеннях "Укрпошти" з 14.00 вже можна буде придбати примірник.

Завтра "Укрпошта" запускає у продаж марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!". З 14.00 її можна буде придбати у 1500 відділеннях пошти.

Про це повідомив генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Завтрашній день обраний не випадково, тому що саме завтра в Україні відзначатимуть День морської піхоти. Крім того, завтра рівно 40 днів, як потонув крейсер "Москва" . Тому, нам здалося, що це дуже символічно, так відсвяткувати",- зауважив Смілянський.

За його словами марка "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" випускається тиражем 5 млн. екземплярів та буде реалізовуватись у 1500 відділеннях "Укрпошти".

"Тільки на перший тиждень ми надаємо відділенням пошти 1 млн примірників і потім будемо ще додавати. Також, відкриється 5 інтернет- майданчиків, де можна буде придбати марку, включно з двома міжнародними",- сказав Смілянський.

Генеральний директор компанії "Укрпошта" зазначив, що за результатами всеукраїнського голосування, пошта відразу починає роботу над маркою "Доброго вечора, ми з України".

"Проголосувало 650 тис. людей і переможцем стала тема "Доброго вечора, ми з України", друге місце за темою "Песик Патрон з ДСНС",- поінформував Смілянський.

Генеральний директор компанії "Укрпошта" анонсував, що крім цього розпочнеться робота над наступною маркою, яка буде присвячена переможцю музичного конкурсу "Євробачення-2022".

"Це буде третя марка з "Євробаченням", була з Русланою та з Джамалою, тепер буде з Kalush Orchestra",- сказав Смілянський.

Марка з "рускім кораблем": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

13 квітня українські військові влучили у російський крейсер "Москва" з протикорабельної ракетної системи "Нептун", завдавши йому серйозних пошкоджень. Пізніше в Росії підтвердили, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт.

20 квітня генеральний директор компанії Смілянський заявив, що "Укрпошта" припинила продаж марки. За його даними, було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тис.будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта тиражів буде виділено на подарунки офіційним делегаціям, до музеїв тощо.

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