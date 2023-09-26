У Держприкордонслужбі пояснили, чи випускатимуть жінок за кордон після 1 жовтня.

З 1 жовтня жінки-медики підлягатимуть обов’язковому військовому обліку. Але до них, на відміну від чоловіків, застосовувати обмеження на виїзд за кордон поки що не планують. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що згідно чинного законодавства обмеження щодо виїзду громадян України за межі держави стосуються чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років. При цьому закон передбачив низку умов, за яких навіть вони можуть виїхати з країни.

Щодо жінок, то для них виїзд за кордон обмежує лише постанова уряду, яка стосується державних посадовців та співробітників низки держустанов.

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За словами Демченка, з 1 жовтня військовозобов’язані жінки перебуватимуть в окремій категорії обліку і щодо них обмеження на виїзд за кордон не будуть застосовувати.

"Якщо колись якісь будуть прийняті рішення щодо окремих категорій щодо обмеження на виїзд з України, про це буде чітко роз'яснено, кого це стосується. Але на даний момент з 1 жовтня поки що не обговорюється питання щодо обмеження виїзду жінок, які перебуватимуть на військовому обліку", – запевнив представник ДПСУ.

Обмеження на виїзд за кордон для жінок-посадовців

Як писав УНІАН, у січні президент Володимир Зеленський видав указ, яким заборонив чиновникам виїзд за кордон у власних справах. Пізніше на базі цього указу було ухвалено відповідну постанову уряду. Вона передбачає, що посадовці державних органів влади, незалежно від статі та придатності до військової служби, не мають права покидати межі держави на час дії воєнного стану.

Це правило стосується:

міністрів уряду та їхніх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників,

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників,

керівників та заступників низки державних органів (СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, ЦВК, РНБО, НБУ та інших),

народних депутатів,

керівників місцевих держадміністрацій та їхніх заступників,

суддів, прокурорів та низки інших категорій посадовців.

Винятком є службові відрядження, виїзд на лікування та відвідини неповнолітніх дітей.

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