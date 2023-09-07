З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років.

В Збройних силах України роз'яснили про потребу військового обліку для жінок з 1 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, у жовтні 2022 року набув чинності закон добровільну постановку жінок на військовий облік.

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У цьому зв'язку, сказано, що постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків, а виконання зміни до закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.

При цьому, пояснюється, яка категорія жінок має прийти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Так, з 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Крім того, згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.

Також, аби жінкам стати на облік, треба підготувати такі документи: заява про взяття на облік; паспорт або ID-картка; ідентифікаційний номер; документ про здобуття спеціальності/професії; довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює; свідоцтво про народження дітей/документ про опіку; свідоцтво про шлюб; і фотокартки 3х4.

"Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби. Медкомісія у військовозобов’язаних жінок має проходити так само, як і в чоловіків: повинні оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Єдина відмінність – жінки мають пройти ще огляд у гінеколога", - йдеться у роз'ясненні.

Крім того, пояснюються обов’язки жінок, які стануть на облік.

"Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, пояснюється, чи треба ставати на військовий облік вагітним чи жінкам-матерям.

"Законом встановлено, що винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці. За статтею 73 розкладу хвороб згідно з Положенням про ВЛК, вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності", - йдеться у повідомленні.

Водночас, вже призвані під час мобілізації жінки-військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю (незалежно від перебігу й терміну) та у зв’язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

"Медики-матері отримують право на відстрочку, якщо виховують дітей самостійно, мають трьох і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ. Для цього необхідно відвідати свій ТЦК та СП та надати усі підтверджуючі документи", - йдеться у роз'ясненні.

Також пояснюється, чи потрібно самостійно йти до ТЦК та СП.

"Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання подають список щодо таких жінок до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких вони розташовані", - сказано у роз'ясненні.

Зокрема, зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаного повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для взяття на військовий облік", - сказано у роз'ясненні.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Також існує відповідальність за ухилення від постановки на військовий облік.

Зокрема, за порушення військовозобов'язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них може бути накладено штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

Військовий облік для жінок з 1 жовтня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених вище, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.

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