Також у місті все ще перебувають майже півтори сотні дітей.

У місті Бахмут досі залишаються близько п’яти тисяч мешканців. За повідомленням голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка у прямому ефірі Телемарафону кількість людей, котрі перебувають у місті, потрібно звести до мінімуму.

Серед цього числа місцевих жителів є в тому числі і 140 дітей.

Також Кириленко відзначив, що кількість мешканців зменшилася, адже тиждень тому в місті перебувало більше шести тисяч цивільних осіб.

Відео дня

Загалом у Бахмуті станом на 2020-й рік проживало 73 212 людей. Поточна кількість мешканців становить близько трохи менше 7% від звичної.

Обмежена можливість в’їзду до міста триває і надалі. До Бахмуту можна приїжджати лише після отримання дозволу – військова адміністрація населеного пункту пояснює такий крок введенням більш безпечного режиму. У тому числі і журналісти з 13 лютого не мають особливих звільнень від перепусток.

Бахмут: що відбувалося у місті в останні кілька днів

Голова ПВК Вагнер Пригожин спантеличив заявою про неможливість захоплення росіянами Бахмута.

Сьогодні зранку в мережі з’явилося відео, як український військовий з одного пострілу поцілив у ворожий літак на Донеччині.

11 лютого під Бахмутом відбулося 54 боєзіткнення – це абсолютний рекорд за одну добу.

Британська розвідка повідомила, про великі втрати загарбників біля Бахмута і Вугледара.

8 лютого ЗСУ знищили російський гелікоптер МІ-24.

Вас також можуть зацікавити новини: