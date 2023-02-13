Оприлюднені кадри шокують своїми руйнуваннями.

Американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядають села навколо Вугледара Донецької області зі супутника після російських бомбардувань та регулярних обстрілів.

Відповідні знімки опублікував журналіст Майк Екель у своєму Twitter. Оприлюднені кадри шокують своїми руйнуваннями.

На фото нижче видно околиці Вугледара від 8-10 лютого, де минулого тижня війська РФ зазнали катастрофічних втрат у живій силі та техніці.

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Супутникові знімки показують бронетехніку росіян, розташовану на південний схід від Вугледара. Також на одному з кадрів видно величезні воронки від ударів на південний захід від Павлівки.

Також журналіст показав супутникові кадри Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря, який знаходиться біля Вугледара в селі Нікольське. Навколо культурної пам'ятки - суцільна випалена земля.

Російські втрати біля Вугледара

Нагадаємо, що 10 лютого британська розвідка повідомила про незначні тактичні успіхи військ РФ біля Бахмута та Вугледара Донецької області. Повідомлялося про просування військ на захід на 2-3 км з 7 лютого. При цьому в Міноборони Британії заявили, що за це російським військам довелося заплатити великими втратами в особистісному складі та техніці.

Пізніше військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що під час наступу на Вугледарському напрямку всі підрозділи армії РФ, які брали в ньому участь, загалом втратили до 60% своєї боєздатності.

Напередодні в ЗСУ в коментарі Politico також підтвердили розгром 155-ї бригади морпіхів РФ на Вугледарському напрямку під час нового невдалого наступу окупантів.

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