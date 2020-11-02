День із чемпіоном: Яна Шемякіна
Видатна фехтувальниця, що отримала «золото» на Олімпіаді-2012, про свій спортивний режим, улюблений формат дозвілля та ставлення до тренувань.
У межах спільного спецпроєкту JS та Національного олімпійського комітету України редакція JS зустрілася з Яною Шемякіною, видатною українською фехтувальницею та олімпійською чемпіонкою з фехтування на шпагах в особистому заліку. Познайомилися із родиною дівчини та розпитали її про життя й у великому спорті, й поза ним. Вийшло цікаво – мотивуйтесь!
Ви – третя в історії українського спорту фехтувальниця, що отримала олімпійську медаль в особистому заліку. Як це, бути у вищій лізі? Що відчували, коли усвідомили свою перемогу?
Скажу так, виграти олімпійську медаль — це круто! А точніше, виграти золоту олімпійську медаль! Вже 8 років минуло, а я й досі пам’ятаю цей день: із самого ранку і до пізнього вечора. Почувалася тоді непереможною, адже багато років, присвячених спорту, принесли свій результат!
Розкажіть про свій спортивний шлях та його найскладніші етапи.
На заняття з фехтування прийшла у 11-річному віці. Все було — і злети, і падіння, і перемоги, і поразки! Найважче програвати своїм співвітчизникам, для мене це було найболючіше.
Чи можна стати чемпіоном, не маючи таланту, виключно завдяки тяжкій праці?
Можливо і без таланту. У спорті найголовніше — це працелюбність! Тренуватися кілька разів на день, 6 разів на тиждень, забути про особисте життя, відмовитися від багатьох речей. Але й після цього можливо програти. А ще найголовніше — це віра в Бога.
Чому саме фехтування, як зрозуміли, що це ваш вид спорту?
На заняття з фехтування я прийшла випадково: подружка привела, а сама згодом лишила заняття й перейшла на легку атлетику. А я лишилася, дуже їй вдячна!
Як проходить ваш звичайний день?
Зранку пробіжка, зарядка. Дітей в садок відвезти — і на тренування. Але зараз той карантин всі плани рушить!
Скільки разів на тиждень займаєтесь спортом? Які тренування полюбляєте найбільше?
У мене одне тренування на день. А найулюбленіші заняття — це, звісно, фехтувальні бої.
А як щодо системи харчування? Є якісь обмеження чи, навпаки, незмінні складові раціону?
Так! На сьогоднішній день слідкую за своїм харчуванням, намагаюся правильно харчуватися. Не вечеряю.
Ваш улюблений формат відпочинку?
Дуже подобається кататися на сноуборді — от чекаю, що цього року в нас буде справжня зима.
Чи є у вас guilty pleasures (улюблена, проте не дуже корисна страва/ шкідливі звички тощо)?
Так, є, їх багато! Ну, наприклад, я дуже люблю смажену картоплю, яку мені чоловік готує. Їм рідко, але вважаю, що хоча б інколи потрібно балувати себе смаколиками.
Краса – це…
Краса — це стан душі. Жінка гарна тоді, коли вона не йде, а літає. І, незважаючи на цінник, на ній усе виглядає гарно.
Ваше ставлення до моди? Як можете охарактеризувати свій стиль?
Обожнюю спортивний стиль, мені в ньому і комфортно, і модно.
Ким із спортсменів захоплюєтесь? За кого із українських колег вболіваєте?
Захоплююсь багатьма спортсменами. Люблю дивитися змагання — від Формули 1 до художньої гімнастики. Вболіваю за усіх, хто під нашим прапором виступає. І за наших, які під чужими прапорами. Нещодавно вболівала за Василя Ломаченка, дуже хотіла, щоб він переміг. Але спорт тим і цікавий, що ми не знаємо, хто переможе.
Що можете сказати про українській спорт на даному етапі?
У нас дуже мало спортивних баз. Ми тренуємося в підвалі — в манежі (ну, ви самі все бачили). Сподіваюсь, що незабаром стане краще.
Небанальна порада для майбутніх чемпіонів.
Ніколи не здаватися, а йти тільки вперед до перемог. Крізь терни до зірок.
Образи Яни: MARC O’POLO, ARMANI EXCHANGE (intertop.ua)
MUH: MakeUpMe (Шахноза Рахманкулова)
Photo: Вероніка Монакова