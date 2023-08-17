Новий Ace 2 Pro оснащено Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ пам'яті, швидкою зарядкою на 150 Вт та технологією проти дощу.

Бренд OnePlus представив недорогий смартфон Ace 2 Pro. При ціні трохи більше ніж $400, він отримав значний обсяг пам'яті і може похвалитися низкою ексклюзивних фішок.

Як повідомляється, це перший смартфон на ринку з технологією антидощу Rainwater Touch Control. Його дисплей точно розпізнає торкання мокрих пальців: як в душі, так і в зливу. В майбутньому технологію впровадять і в інші моделі OnePlus, OPPO, Realme і Vivo – всі вони входять в один холдинг BBK.

Також новий Ace 2 Pro укомплектований 120-герцовим AMOLED-дисплеєм, топовим процесором Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ сховища, швидкою зарядкою на 150 Вт (c 0% до 100% за 17 хвилин) і просунутою системою охолодження. Новинка позиціюється як цілком собі ігровий смартфон.

Що стосується фотоможливостей, то блок основної камери складається з трьох сенсорів – Sony IMX890 на 50 Мп з оптичною стабілізацією, 8-Мп ультраширококутного об'єктива і 2-Мп датчика глибини. Селфі-камера отримала дозвіл 16 Мп.

З інших специфікацій: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos, батарейка місткістю 5 000 мАг і NFC-модуль. Найдоступніший Ace 2 Pro з 12-256 ГБ пам'яті оцінили в 2999 юанів (~15 000 грн), а версія з 24 ГБ-1 ТБ коштує 3999 (~20 000 грн).

А вже в грудні очікується вихід OnePlus 12. Він стане одним з перших смартфонів на базі ще не представленого Snapdragon 8 Gen 3. Також апарат зможе похвалитися збільшеним акумулятором і новими камерами.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів з камерою на 200 мегапікселів для будь-якого бюджету. Серед них є як дорогі флагмани, так і бюджетні моделі дешевше 300 доларів.

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