Крім того, вперше в історії на ринку з'явився смартфон з 24 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ ПЗУ.

Китайський бренд Red Magic представив новий смартфон-рекордсмен – у нього 24 Гбайт оперативної і 1 ТБ пам'яті користувача. Апарат називається Red Magic 8s Pro+.

Також новинка отримала розігнаний до 3,36 ГГц процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 замість 3,2 ГГц у звичайній версії. У бенчмарку AnTuTu він набирає мінімум 1 700 000 балів, що автоматично робить його найпотужнішим смартфоном сучасності.

Red Magic 8s Pro+, як і інші моделі бренду, створювався для геймерів – він великий, важкий і максимально "забитий" найкращими функціями та характеристиками. Зокрема, у смартфона є тригери, відразу два лінійних вібромотори і три мікрофони, які стануть в пригоді для голосового чату.

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Також пристрій оснащено просунутою системою охолодження ICE 12.0 з кулером з RGB-підсвічуванням і теплорозсіюючими матеріалами "аерокосмічного класу", яка, як заявляє компанія, дозволить здобути максимум потужності.

Основні характеристики Red Magic 8s Pro+:

6,8-дюймовий OLED-екран без вирізів, 2480×1116, 120 Гц, 1300 ніт

Камери: 50+8+2 Мп з ширіком і макро.

Батарея 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 165 Вт – смартфон заряджається з 0% до 100% за 14 хвилин.

3.5 мм порт для навушників, підтримуються 5G, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3. NFC теж є.

Також була представлена дешевша версія Red Magic 8s Pro, яка відрізняється збільшеним до 6000 мАг акумулятором, але потужність вдвічі менше – 80 Вт.

Вартість Red Magic 8s Pro починається з 3999 юанів (~20 000 грн) за версію 8/128 ГБ. Red Magic 8s Pro+ стартує з позначки 5499 юанів (~28 000 грн) і доходить до 7499 юанів (~39 000 грн) за модель з 24 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ накопичувача.

До цього рекорд продуктивності належав Vivo X90s на базі нового процесора MediaTek – в тестах AnTuTu він набирає близько 1.6 млн балів. Друге місце з невеликим відривом займає iQOO 11 Pro, а третє – більш дешева iqoo 11.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, УНІАН ділився рейтингом кращих смартфонів 2023 року за співвідношення "ціна-якість". У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 11 Pro.

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