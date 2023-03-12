Експерти відзначили, що Україна підтримала демілітаризацію тимчасово окупованого ядерного об'єкта.

Російська Федерація запустила новий фейк про Україну. Нібито Київ відмовилася від створення захисної зони навколо Запорізької атомної електростанції.

"Прокремлівські медіа пишуть, що Україна "не готова до реалізації ініціативи МАГАТЕ, яка виключила б атаки з території електростанції і проти неї". Насправді якраз Україна підтримує всі зусилля міжнародного співтовариства щодо демілітаризації захопленої Запорізької АЕС, а РФ не припиняє систематично обстрілювати ядерний об'єкт", - йдеться у повідомленні Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

При цьому наголошується, що в серпні 2022 року в ході засідання Радбезу ООН закликали припинити будь-які військові дії біля станції, надати місії МАГАТЕ доступ до ЗАЕС і створити демілітаризовану навколо станції. У свою чергу росіяни влаштувала показовий обстріл місії МАГАТЕ під час візиту у вересні. Крім того, експерти підтвердили, що росіяни розмістили військових, транспорт та обладнання на об'єктах ЗАЕС, що суперечить всім нормам ядерної безпеки.

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"Після візиту на ЗАЕС глава МАГАТЕ Гроссі офіційно анонсував початок переговорів з Україною і РФ щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС. Україна підтримала пропозицію про демілітаризацію захопленого ядерного об'єкта. Однак РФ продовжила ігнорувати міжнародні зусилля щодо захисту ядерної безпеки і навіть зробила спроби легалізувати захоплення української ЗАЕС", - вказали в Центрі.

Окупація Запорізької АЕС - що відомо

ЗАЕС знаходиться в російській окупації. З території станції загарбники постійно обстрілюють сусідні населені пункти і оздают загрозу для АЕС.

9 березня окупанти в черговий раз завдали масований удар по Україні, що призвело до повного знеструмлення Запорізької АЕС. Така ситуація дуже небезпечна, адже може призвести до аварії та непередбачених наслідків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація не може бути добросовісним учасником будь-яких атомних відносин.

Весь цей час росіяни не перестають брехати і придумувати нові фейки. Так, представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що на Українській атомній електростанції немає російських військових і їх техніки.

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