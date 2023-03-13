Росіяни обурилися афіші, на якій було анонсовано виступ українця.

Макс Барських - український артист, який після 24 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ. Також музикант, користуючись своєю популярністю, нерідко дає концерти за кордоном, щоб зібрати гроші для своєї батьківщини і товаришів по службі.

Не секрет, що до 2022 року Барських їздив до Росії, давав там концерти та співпрацював із зірками, проте з початком повномасштабної війни це припинилося.

Зараз представники країни-агресора запустили фейк про те, що Барських нібито виступить на премії МУЗ ТВ.

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"Одного разу Макс Барських, він же Микола Бортник, заявив, що більше не приїде в "діряву Росію" і що у нього немає бажання співати для "дурних людей, просочених ненавистю до України". А сьогодні мені подзвонили обурені друзі-артисти і надіслали посилання на сайт, де продаються квитки на премію МузТВ 2 червня за участю Макса-Миколи", - написала російська актриса і громадський діяч Яна Поплавська.

Неправдива інформація про виступ Барських росіянам не дуже сподобалася.

Реакція соцмереж

"Так, про Барських давно вже новина проходила, що без російських шанувальників йому ніяк, він це визнав. А з приводу МУЗ ТВ: гроші не пахнуть, а в нашій країні навіть не смердять"

"Давайте дзвонити, писати, не можна допускати таке. Соромно буде перед матерями загиблих хлопців, соромно буде дивитися в очі воюючим зараз! Ми не повинні дозволити плювати нам і країні в душу!"

"Кошмар! Що зробити, щоб dиродків не було? Сорому і совісті немає. За гроші і мати продають. Тому за гроші і гімн Росії заспівають"

"Коли ж все це припиниться, зрадник на зраднику в нашій культурі"

"А де міністерство культурки? Сопе в ганчірочку. Або це не їхня єпархія?"

Пізніше росіяни спростували свій же фейк про виступ Макса Барських в Росії.

Нагадаємо, Макс Барських зворушив до сліз піснею-присвятою "Мамо, не плач".

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