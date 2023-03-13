Макс Барських - український артист, який після 24 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ. Також музикант, користуючись своєю популярністю, нерідко дає концерти за кордоном, щоб зібрати гроші для своєї батьківщини і товаришів по службі.
Не секрет, що до 2022 року Барських їздив до Росії, давав там концерти та співпрацював із зірками, проте з початком повномасштабної війни це припинилося.
Зараз представники країни-агресора запустили фейк про те, що Барських нібито виступить на премії МУЗ ТВ.
"Одного разу Макс Барських, він же Микола Бортник, заявив, що більше не приїде в "діряву Росію" і що у нього немає бажання співати для "дурних людей, просочених ненавистю до України". А сьогодні мені подзвонили обурені друзі-артисти і надіслали посилання на сайт, де продаються квитки на премію МузТВ 2 червня за участю Макса-Миколи", - написала російська актриса і громадський діяч Яна Поплавська.
Неправдива інформація про виступ Барських росіянам не дуже сподобалася.
Реакція соцмереж
- "Так, про Барських давно вже новина проходила, що без російських шанувальників йому ніяк, він це визнав. А з приводу МУЗ ТВ: гроші не пахнуть, а в нашій країні навіть не смердять"
- "Давайте дзвонити, писати, не можна допускати таке. Соромно буде перед матерями загиблих хлопців, соромно буде дивитися в очі воюючим зараз! Ми не повинні дозволити плювати нам і країні в душу!"
- "Кошмар! Що зробити, щоб dиродків не було? Сорому і совісті немає. За гроші і мати продають. Тому за гроші і гімн Росії заспівають"
- "Коли ж все це припиниться, зрадник на зраднику в нашій культурі"
- "А де міністерство культурки? Сопе в ганчірочку. Або це не їхня єпархія?"
Пізніше росіяни спростували свій же фейк про виступ Макса Барських в Росії.
Нагадаємо, Макс Барських зворушив до сліз піснею-присвятою "Мамо, не плач".