На думку аналітиків, реальна капіталізація корпорації ще вище.

В останній день червня 2023 року ринкова капіталізація Apple перевищила рекордні три трильйони доларів США. В ході торгів вартість акції американського техногіганта виросли на 1% до 190,73 долара, необхідну для досягнення історичного рубежу, повідомляє CNBC.

Показово, що ринкова вартість Apple перевищила $3 трлн вдруге. Уперше це сталося на торгах 3 січня 2022 року, але тоді акції IT-гіганта подешевшали до кінця дня. Як наслідок "яблучні" не змогли завершити день з капіталізацією більше ніж 3 трильйонів доларів.

На момент написання новини ринкова вартість Apple становила $3,03 трильйона – це перша компанія в історії, яка оцінюється так дорого. Для порівняння, найближчим конкурентом Apple по капіталізації є Microsoft, але її вартість майже на 500 млн нижче. Замикає топ-3 найдорожчих компаній світу нафтовий гігант з Saudi Aramco.

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Найбільший виробник відеокарт NVIDIA знаходиться на 6-й позиції з капіталізацією трохи більше одного трильйона доларів. Компанія TSMC, на якій тримається велика частина напівпровідникової промисловості, замикає Топ-10.

Фахівці аналітичної компанії Wedbush наголошують, що акції Apple продовжать дорожчати. Згідно з їхніми оцінками, реальна капіталізація корпорації становить 3,5 трильйона доларів. За оптимістичним прогнозом аналітиків, в наступні пару років капіталізація Apple досягне чотирьох трильйонів доларів.

Також аналітики прогнозують високі продажі лінійки iPhone 15, аж до повторення успіху iPhone 6 і iPhone 6 Plus, які вийшли майже 10 років і на сьогодні є найпродаванішими смартфонами Apple.

Що у Apple заплановано на 2023 рік

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах, а в березні був представлений новий "жовтий" iPhone 14.

А на початку червня компанія провела свою літню презентацію, де показала 15-дюймовий MacBook Air і оновлені Mac Studio і Mac Pro. Але головним сюрпризом став абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.

Традиційно, головна презентація Apple пройде у вересні. Разом зі смартфонами iPhone 15 компанія готує годинник Watch Series 9, iPad Pro з OLED-екраном і десяток комп'ютерів.

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