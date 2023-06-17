Вона "захована" в Apple Music і дозволяє користувачам спілкуватися з друзями і відкривати для себе нову музику,

Apple Music, відомий насамперед як музичний стрімінговий сервіс, на ділі пропонує низку цікавих соціальних функій, які дозволяють "яблучним" користувачам спілкуватися з друзями і відкривати для себе нову музику. Про це повідомляє видання 9to5Mac.

На відміну від свого невдалого попередника в особі iTunes Ping, який являв собою якийсь симбіоз Facebook, Twitter і iTunes, в "Епл Мьюзік" все "просто і зручно".

Платформа дозволяє підписуватися на друзів, дізнаватися інформацію про їх публічні плейлисти і недавно прослухані треки і виконавців. Це полегшує пошук нової музики на основі смаків людей, яких ви знаєте.

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Ще одна корисна фішка – коли ви переглядаєте плейлист або альбом, Apple Music покаже вам, хто з ваших друзів також його прослухав. При цьому конфіденційність також є пріоритетом і Apple дозволяє користувачам зробити свій профіль Apple Music закритим або вибірково ділитися плейлистами.

Соціальні функції Apple Music, можливо, і не мають такого "галасу" навколо себе. Але як приємне доповнення до прослуховування музики – саме те, підсумували в 9to5mac.

Зауважимо, що раніше Тім Кук не раз говорив, що компанія не збирається конкурувати на полі соціальних мереж з уже існуючими гравцями – Twitter і Facebook. Однак є інформація про отримання Apple патенту на соціальну мережу на базі iOS.

Що ще у Apple заплановано на 2023 рік

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах, а в березні був представлений новий "жовтий" iPhone 14.

На початку червня компанія провела свою літню презентацію, де показала 15-дюймовий MacBook Air і оновлені Mac Studio і Mac Pro. Але головним сюрпризом став абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.

Традиційно, головна презентація компанії пройде у вересні, де покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном і USB-C, ноні годинники, і, можливо, навушники з планшетами.

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