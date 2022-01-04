За підсумками сесії акції зросли на 2,5% до 182,01 дол, а ринкова капіталізація Apple склала 2,99 трлн дол.

В ході торгів компанія Apple першою в світі досягла ринкової капіталізації в 3 трлн доларів.

Про це повідомляє CNBC. Незабаром її капіталізація знову впала нижче цієї позначки.

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Apple подолала цей бар'єр, коли вартість її акцій досягла 182,86 дол (+3%). Як пише видання, при ринковій вартості в 3 трильйони доларів Apple потроїла свою оцінку менш ніж за чотири роки.

За підсумками сесії акції зросли на 2,5% до 182,01 дол, а ринкова капіталізація Apple склала 2,99 трлн дол.

Ціна акцій Apple зросла більш ніж в три рази з мінімуму, досягнутого в березні 2020 року, а з початку 2021 року – на 38%.

"Інвестори залишаються оптимістичними щодо акцій Apple і їх здатності рости", - відзначили в CNBC.

Apple і капіталізація:

Apple досягла ринкової капіталізації в 1 трлн дол 2 серпня 2018 року, а її оцінка досягла 2 трлн дол 19 серпня 2020 року.

У серпні 2021 року вартість акцій Apple досягла рекордної позначки.