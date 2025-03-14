Реліз очікується разом із редизайнутою iOS 19, яка вийде восени цього року.

Apple планує додати в AirPods можливість перекладу іноземної мови в режимі реального часу, повідомляє Марк Гурман, авторитетний інсайдер з Bloomberg.

Функція працюватиме так: коли людина говорить, наприклад, іспанською мовою, AirPods автоматично перекладуть її слова англійською. Потім, коли англомовний користувач відповість, його iPhone озвучить переклад іспанською через динаміки.

Які мови будуть підтримуватися і які моделі AirPods, крім Pro 2, отримають цю фічу – невідомо. Реліз очікується разом з редизайнутою iOS 19, яка вийде восени цього року.

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У конкурентів Apple подібний синхронний переклад реалізовано вже кілька років. Наприклад, Google презентувала такий перекладач ще 2017 року разом із Pixel Buds 1-го покоління, а потім покращила її в Pixel Buds Pro 2022. Meta і Humane також намагалися впровадити цю фічу у свої носяться пристрої, але їхні технології поки що не вирізняються стабільністю.

Над новою версією AirPods Pro компанія теж працює, але у 2025 році вона точно не вийде, пише Bloomberg. Серед принципово нових розробок – AirPods із вбудованими камерами, щоб аналізувати оточення за допомогою технологій штучного інтелекту.

Нагадаємо, що AirPods Pro 2 вийшли 2022 року і відтоді оновлювався лише роз'єм (перехід з Lighning на USB-C). Звичайні AirPods оновилися нещодавно, і вперше в базовій лінійці навушники тепер доступні у двох версіях – із шумозаглушенням і без.

На початку 2025 року Apple презентувала вже чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсеті M4 і одразу декілька iPad. Очікується, що друга пачка анонсів трапиться в червні або навіть раніше.

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