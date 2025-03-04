Анонсовано нові iPad: базовий планшет подешевшав, Air отримав підтримку ШІ

Продажі почнуться 12 березня за ціною від $349 і $599.

Компанія Apple без зайвого галасу анонсувала нові планшети – як і передбачали інсайдери. У центрі уваги – середньобюджетний iPad Air із процесором M3 на борту та підтримкою ШІ функцій Apple Intelligence.

В Apple кажуть, що iPad Air на чипі M3 майже вдвічі потужніший за модель на M1 і до 3,5 раза швидший, ніж iPad Air з A14 Bionic. Новий планшет доступний у двох розмірах: 11 і 13 дюймів.

В іншому це доволі мінорний апдейт: той самий дизайн і габарити, екран з частотою 60 Гц і чотири варіанти з пам'яті – 128/256/512 ГБ і 1 ТБ. Цінник починається від 599 доларів (~25 000 грн). Також до планшета можна докупити оновлену Magic Keyboard як у iPad Pro M4 за ціною від $269.

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Крім iPad Air на M3 компанія представила iPad 11-го покоління – перше оновлення базової лінійки з 2022 року. У нього вдвічі більше пам'яті в початковій конфігурації, тобто 128 ГБ. Також оновила чип, поставивши A16 замість A14 Bionic.

Примітно що базовий iPad не отримав підтримку Apple Intelligence, хоча компанія впроваджує ШІ-функції в усі нові пристрої з осені 2024 року. Мабуть, через це він коштує дешевше за попередника відразу на $100. Ціна планшета – від 349 доларів. Старт продажів – 12 березня.

Також цього тижня очікується анонс нового MacBook Air. Серед змін: процесор M4, 16 Гб ОЗП "у базі", порти Thunderbolt 4 і поліпшена 12-Мп веб-камера з підтримкою Center Stage і Desk View.

Також ходять чутки про друге покоління AirTag, HomePod mini 2 і Apple Watch SE 3, втім, про дату виходу немає нічого конкретного. Іншими словами, вони можуть вийти цієї весни, а можуть затриматися до кінця року.

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