ІЧ-камери в навушниках аналізуватимуть навколишній простір і передаватимуть дані для обробки алгоритмами Apple Intelligence.

Марк Гурман, авторитетний інсайдер з Bloomberg, пише, що Apple активно працює над новим поколінням AirPods, які будуть не просто навушниками, а повноцінним пристроєм з "розумним зором" завдяки вбудованим ІЧ-камерами.

Такі камери не використовуватимуться для фото- чи відеозйомки. Натомість вони допоможуть навушникам аналізувати навколишній простір у режимі реального часу. Згодом ці відомості оброблятимуться ШІ Apple Intelligence для надання людині інформації про оточення.

Завдяки "розумному зору" AirPods зможуть визначати місце розташування користувача з більшою точністю, аналізуючи вивіски, номери будинків та інші орієнтири. Навігація теж стане інтуїтивнішою – достатньо повернути голову в потрібний бік, і пристрій підкаже напрямок. Крім того, ця технологія допоможе людям з порушенням зору, виявляючи перешкоди на їхньому шляху.

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Коли саме такі AirPods з'являться на ринку – невідомо. Як повідомляє Bloomberg, Apple може і зовсім скасувати їхній реліз, якщо керівництво компанії вирішить, що пристрій не відповідає заданим стандартам. Як у випадку з Apple Glass, які були відкладені через технічні та маркетингові міркування.

Проте, за даними Гурмана, ймовірність їх релізу залишається високою - очікується, що навушники з'являться протягом 2-4 років і стануть наступною моделлю після AirPods Pro 3, вихід яких заплановано на осінь 2026 року разом із лінійкою Айфон 18.

Нагадаємо, торік AirPods Pro 2 отримали важливе оновлення, яке фактично перетворює їх на пристрій, що захищає слух. Навушники були офіційно визнані слуховим апаратом у США і можуть заміряти стан слуху.

На початку 2025 року Apple представила вже чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсеті M4 і одразу парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів відбудеться в червні або навіть раніше.

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