Для iPhone-юзерів це буде наймасштабніший апдейт з часів iOS 7.

У 2025 році Apple планує радикально оновити дизайн своїх операційних систем. Зокрема, для iPhone-юзерів це буде наймасштабніший апдейт з часів iOS 7 (2013 рік), повідомляють надійні інсайдери з Bloomberg.

Хоча конкретних подробиць поки небагато, очікується, що iOS 19, iPadOS 19 і macOS 16 отримають єдиний візуальний стиль. Орієнтир – VisionOS з його "скляним" інтерфейсами і круглими кнопками.

При цьому джерела Bloomberg зазначають, що Apple не планує об'єднувати свої операційки в єдину систему, але прагне зробити їх більш схожими візуально і функціонально. Зараз стиль іконок, меню, застосунків, вікон і системних кнопок різняться в macOS, iOS і visionOS, що може викликати дискомфорт під час переходу з одного пристрою на інший.

Відео дня

На відео та фото нижче – концепт ідеї:

Презентація iOS 19 відбудеться в червні в рамках WWDC 2025, а сам апдейт вийде у вересні. Раніше вже повідомлялося, що всі iPhone з підтримкою iOS 18 зможуть оновитись до iOS 19, але можливості Apple Intelligence продовжать отримувати тільки власники iPhone 15 Pro і новіше.

У MacRumors припустили, що Apple готує масштабний редизайн системи, щоб таким чином відволікти користувачів від затримки в релізі функцій Apple Intelligence. Apple сильно відстає від свого графіка і все переносить, зокрема "розумнішу" Siri, яку тепер варто чекати тільки до релізу iOS 19-20.

У першому кварталі 2025 року Apple вже презентувала чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипі M4 і парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів відбудеться в червні або навіть раніше. Яких – читайте тут.

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