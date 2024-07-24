Згадується, що майбутні iPhone 16 будуть найхолоднішими в історії бренду.

Компанія Apple взяла до уваги масові скарги користувачів, пов'язані з перегрівом "титанових" iPhone 15, і змінила конструкцію iPhone 16, щоб проблем більше не виникало. Про це пише The Information.

Найбільш критикованою проблемою iPhone 15 Pro і 15 Pro Max на старті виявився перегрів пристрою. Причому відбувалося це не тільки під час використання або зарядки – смартфони жахливо грілися навіть просто так, коли лежали без діла. Як виявилося, перегрів був пов'язаний з конструкцією системи охолодження, яка розсіювала тепло не так добре, як попередні моделі.

Згідно з джерелом, у всі моделі iPhone 16 встановлять "великий графітовий лист" всередині корпусу. Відомо. що графен має високу теплопровідність, істотно перевершуючи мідь, яка використовується для тепловідведення в поточних смартфонах Apple. Він допоможе охолоджувати чип, розподіляючи тепло, зокрема на корпус.

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Крім того, акумулятори iPhone 16 Pro і 16 Pro Max отримають корпус з металу, а не чорної фольги, що також допоможе знизити нагрівання внутрішніх компонентів пристроїв. Таким чином, новенькі айфони будуть найхолоднішими в історії бренду.

Загалом, майбутні iPhone 16 мають виправити різні проблеми айфонів, які були актуальні роками. Так, наприклад, Pro-моделі отримають нове покриття антивідблиску, яке вирішить давню проблему світлових відблисків на фото. Також нове покоління iPhone має відзначитися помітним "бустом" за швидкістю зарядки.

Якщо нічого не зміниться, презентація iPhone 16 відбудеться в середині вересня. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики та ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

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