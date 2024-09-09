Увечері 9 вересня IT-гігант Apple проведе свою головну презентацію в році. Флагманським анонсом мають стати, звісно ж, нові айфони. Але що ще приготувала компанія? Зібрали все, що потрібно знати про сьогоднішню презентацію в одному матеріалі.
Коли і де дивитися презентацію
Презентація стартує рівно о 20:00 за київським часом. Компанія транслюватиме івент на своєму сайті та офіційному YouTube-каналі.
УНІАН також транслюватиме презентацію на сайті та в Telegram-каналі. Ми висвітлимо основні анонси, які відбудуться на івенті.
Відеотрансляція презентації Apple 9 вересня:
Які анонси ми чекаємо на вересневій презентації Apple
Можна сказати з імовірністю 100%, що на нас чекає прем'єра нових айфонів. Уже відомо, що головним апгрейдом цього року стане зміна діагоналі екранів моделей Pro. iPhone 16 Pro приписують екран діагоналлю 6,3 дюйма, а 16 Pro Max – 6,9 дюйма. Ще в "прошках" помітно прокачають камеру: разом із ширококутним 48-Мп об'єктивом вони отримають надширік із такою ж роздільною здатністю.
Крім цього, на корпусі iPhone 16 Pro з'явиться абсолютно нова кнопка Capture Button, яка буде призначена винятково для знімання фото і відео, а швидкість зарядки нарешті зросте з 27 до 40 Вт. Загалом, якщо ви не оновлювалися з iPhone 12/13 Pro, то апгрейд буде досить відчутним.
Чого не скажеш про базові iPhone 16 і iPhone 16 Plus. Це буде мінорний апгрейд з поверненням до вертикального блоку камер і появою кнопки Action Button з iPhone 15 Pro. Частота кадрів залишиться колишньою – 60 Гц. Очевидно, Apple заманюватиме потенційних покупців наявністю ШІ-функціоналу Apple Intelligence, який не буде повноцінно працювати на iPhone 15 і старіших айфонах.
Також з дуже великою часткою ймовірності Apple покаже нові годинники, і відразу кілька моделей. Цього року Apple Watch Series виповниться вже 10 років. І судячи з усього, купертинівці готують великий апгрейд. Ще мають оновити бюджетні Apple Watch SE, які стануть ще дешевшими.
І наостанок, оновлять AirPods. Від виходу третього покоління минуло вже три роки, тож у 2024 році компанія вперше запропонує дві моделі AirPods 4. Та, що дешевша, буде без "шумодава" та прийде на зміну AirPods 2, а інша (дорожча) – отримає активне шумозаглушення та замінить AirPods 3.
Ще Apple оголосить дати релізу iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 і tvOS 18.
На цьому все?
На вересневій презентації – так. Однак на цьому плани Apple не закінчуються, і в листопаді пройде ще один захід, який буде присвячено новим Mac.
Також в Apple давно в планах оновити базовий iPad і iPad Mini, але поки що про дату показу немає ніякої конкретики. Можливо, їх прибережуть до весняного івенту 2025 року, де також мають представити новий бюджетний iPhone SE.