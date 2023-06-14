П'ята частина молодих користувачів платформи використовує застосунок саме з цією метою.

Дедалі більше молодих людей використовують платформу для обміну короткими розважальними відео TikTok, щоб отримувати новинний контент, свідчать результати дослідження Reuters Institute.

Минулорічний звіт показав, що у віковій групі 18-24 близько 40% користуються TikTok. При цьому 15% використовують цю платформу для отримання новин. Цього року кількість користувачів серед молоді зросла до 44% і з них 20% дивляться новинний контент в TikTok.

При цьому близько 55% користувачів TikTok зауважували, що отримують новини від блогерів, і тільки 33% – від журналістів і ЗМІ. Опитування також показало, що користувачі TikTok набагато більше, ніж користувачі інших платформ, довіряють в отриманні новин "звичайним людям" (44% проти 37%).

Цікаво, що Facebook стає дедалі менш популярним джерелом новин. Зараз його використовують в цій метою 28% людей, в 2016 їх було 42%.

Заборона TikTok в Україні та світі

В останні роки TikTok зазнав критики через нібито зв'язки між платформою та урядом Китаю.

Єврокомісія і Європарламент, США, Австралія і Канада вже заборонили його використовувати на службових гаджетах. Обговорюють повну заборону на території США. У травні губернатор штату Монтана Грег Джанфорте підписав закон про заборону TikTok. Монтана стала першим американським штатом, де додаток повністю заборонено.

Українці також неодноразово піднімали питання про заборону TikTok в країні. Петиція з таким закликом час від часу з'являються на сайті президента України Володимира Зеленського.

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