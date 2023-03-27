Для розгляду Зеленським петиція має набрати понад 25 тисяч підписів. Поки їхній збір йде дуже мляво.

На сайті електронних петицій до президента України з'явилася пропозиція заборонити в нашій країні соціальну мережу TikTok.

Відповідну петицію № 22/185206-еп зареєструвала Наталія Карасьова. Жінка вважає, що в TikTok поширюється багато пропаганди.

"Оскільки зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю хоча б на період війни в Україні", — йдеться в документі.

Відео дня

На момент написання новини петиція набрала 3 тисячі 858 голосів з необхідних 25 тис.

Заборона TikTok

Українці вже піднімали питання заборони TikTok. Схожу петицію 16 лютого 2022 року оприлюднив Олександр Трачук. Він також писав у документі, що в цій соцмережі поширювалася дезінформація.

Нещодавно у Великобританії офіційно заборонили використання популярного китайського додатка TikTok на робочих телефонах посадових осіб.

А в грудні 2022 року Сенат США проголосував за заборону використання TikTok на урядових телефонах та інших пристроях.

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