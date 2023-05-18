В останні роки TikTok все частіше викликає занепокоєння через можливе шпигунство на користь китайського уряду.

Губернатор штату Монтана Грег Джанфорте в середу, 17 травня, підписав закон про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Таким чином в штаті хочуть захистити своїх жителів від ймовірного збору даних з боку Китаю, передає Reuters.

Закон набирає чинності в січні 2024 року і забороняє компаніям Google та Apple пропонувати завантаження TikTok у своїх магазинах на території штату. Водночас TikTok не відповів на питання про те, чи планує він судовий позов.

Раніше TikTok виступив із заявою, в якій говорилося, що новий закон "порушує права жителів Монтани, закріплені в Першій поправці, шляхом незаконної заборони TikTok". У компанії заявили, що "продовжать працювати над захистом прав користувачів в Монтані і за її межами".

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В останні роки TikTok, що налічує понад 150 млн користувачів в США, все частіше стикається зі зростаючими закликами американських законодавців і чиновників заборонити додаток по всій країні через побоювання з приводу потенційного впливу уряду Китаю на платформу.

У самому TikTok неодноразово заперечували, що коли-небудь ділилися даними з урядом Китаю, і запевняли, що компанія не буде цього робити, якщо про це попросять.

В Україні теж пропонують заборонити TikTok

Раніше на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити в країні популярну китайську соціальну мережу TikTok. Автор петиції пояснює свою ініціативу тим, що під час війни "багато пропаганди йде через відео з TikTok".

Українці вже кілька разів порушували питання заборони TikTok в країні. Схожу петицію оприлюднювали декілька місяців тому. Але тоді її підписали лише 990 користувачів, хоча для її розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів.

Використовувати китайський додаток на службових смартфонах вже заборонили Єврокомісія і Європарламент, США, Австралія і Канада, а шанси на заборону TikTok по всій США, на думку експертів, зросли до 90%.

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