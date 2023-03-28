Можлива заборона TikTok, імовірно, стане гарною новиною для таких компаній, як Facebook, Snapchat і YouTube, які спостерігають відтік рекламних бюджетів у бік китайської соцмережі.

Інвестиційна компанія Wedbush прогнозує 90% імовірність того, що TikTok буде заборонений в США, якщо тільки він не пройде IPO (процес первинного розміщення акцій компанії на фондовому ринку, - УНІАН) або не буде викуплений технологічною компанією з мега-капіталізацією.

За словами аналітика Wedbush Дена Айвза, шанси на заборону TikTok у США зросли до 90% після того, як генеральний директор цієї соцмережі Шоу Зі Чу дав ухильні свідчення Конгресу минулого тижня. Про це пише Business Insider.

"Питання в тому, "коли", а не "якщо" буде заборонений TikTok у США", - сказав Айвз.

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Така заборона була б безпрецедентною, але вона підкреслює зростаючу стурбованість тим, що материнська компанія TikTok - ByteDance - підпорядкована китайському урядові, і в зрештою може дозволити собі певну форму шпигунства за базою користувачів TikTok, яка налічує понад 150 мільйонів американців.

"Двопартійний закон... прокладає шлях до заборони, і останньою краплею, яка "зламає хребет" TikTok, є рішення CFIUS (Комітету з іноземних інвестицій США) із подальшою офіційною заявою Білого Дому про заборону TikTok", - сказав Айвз.

Тим часом TikTok запустив "проект Техас", який представляє собою план вартістю 1,5 мільярда доларів, згідно з яким усі дані TikTok будуть переміщені на сервери в США, керовані Oracle.

Як відзначають в Wedbush, будь-яка заборона США на TikTok не означатиме, що його користувачі негайно втратять доступ до платформи. Замість цього заборона може передбачати, що TikTok буде надано вікно від трьох до шести місяців, щоб або вийти на біржу через IPO, або продати себе американській компанії.

"Хоча ціна буде приголомшливою, стратегічна цінність TikTok і споживча платформа зацікавлять низку фінансових і технічних стратегічних гравців, як тільки рішення про продаж буде оголошено офіційно", - сказав Айвз.

Серед потенційних покупців цієї популярної соціальної мережі можуть бути ймовірний консорціум гравців у сфері прямих інвестицій, а також технологічних гігантів із мега-капіталізацією, включаючи Microsoft, Apple, Oracle, і/або спільні заявки від кількох технологічних компаній в залежності від структури й ціни угоди.

"IPO і потенційне відділення також є можливими підсумками, хоча широко обговорюваний алгоритм залишається головним невідомим, оскільки відділення алгоритму від ByteDance було б дуже складним процесом, що вимагає ретельного контролю з боку регулюючих органів США", - сказав Айвз. Він додав, що потік судових позовів з боку ByteDance може затримати будь-який рух у напрямку потенційного продажу.

Можлива заборона TikTok, імовірно, стане гарною новиною для компаній, що працюють в сфері соціальний мереж, включаючи Facebook, Snapchat і YouTube, які спостерігають відтік рекламних бюджетів у бік TikTok.

"Для Meta і Цукерберга, а також Snapchat і Google, спостереження за слуханнями в Конгресі TikTok було схоже на поїдання попкорну при перегляді хорошого фільму, оскільки порушення роботи TikTok явно принесе користь Meta і Snapchat, до яких піде увага", - сказав Айвз.

Заборона TikTok в США - що відомо

TikTok - це популярний у світі додаток для створення і поширення відео, що належить китайській компанії bytedance. Як повідомляв УНІАН, у вересні 2021 року число щомісячних активних користувачів TikTok перевищило 1 мільярд.

Влада США стурбована, що уряд Китаю може використовувати TikTok для контролю над даними мільйонів користувачів. А директор ФБР Крістофер Рей на комітеті внутрішньої безпеки Палати представників заявляв, що алгоритми рекомендацій відео в додатку потенційно можуть бути "використані для операцій впливу". У компанії всі звинувачення відкидають.

Ще в 2020 році тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив операцію з придбання американськими компаніями Oracle і Walmart бізнесу TikTok у США у китайської компанії ByteDance. Вона мала бути завершена до листопада, інакше соцмережу заборонили б у США, проте тоді цього вдалося уникнути.

У грудні 2022 року Сенат США підтримав заборону використання програми TikTok на всіх державних телефонах та інших пристроях. Автори цього законопроекту підкреслювали, що TikTok і його материнська компанія ByteDance можуть ділитися інформацією про користувачів США із китайською владою.

У січні цього року стало відомо, що TikTok запропонували владі США більш широкий доступ до своїх алгоритмів, щоб залишитися в країні.

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