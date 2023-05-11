Деякі ролики збирають більш як мільйон лайків.

У соціальній мережі TikTok знову масово просувають відеоролики, що прославляють президента РФ Володимира Путіна.

У рекомендації потрапляють не лише нові відео, а й ролики, створені у березні 2022 року – незабаром після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, пише російське видання "Тайга".

Як зазначили читачі видання, деякі ролики збирають понад мільйон лайків. Той факт, що старі ролики масово спливають в рекомендаціях, підтверджує і те, що під ними з'являються нові коментарі – переважно про "найкращого правителя країни" і те, що росіяни "не уявляють Росію без нього".

Відео дня

"Серед тез таких відео: "Поки він править, я нічого не боюся", а також "Путін пообіцяв не відправляти строковиків і резервістів в Україну". Останнє змінилося ще у вересні 2022 року, коли Путін оголосив "часткову" мобілізацію, указ про закінчення якої досі не підписаний", – пише "Тайга".

Боротьба з російською пропагандою в TikTok

Російська пропагандистська машина давно використовує TikTok для поширення дезінформації. Це не припинилося і після того, як у відповідь на вторгнення РФ в Україну TikTok обмежив доступ до деяких функцій для користувачів з РФ.

У грудні видання The Insider повідомляло, що понад 90% російського контенту про війну в соцмережі – кремлівська пропаганда. Фахівці з'ясували, що сама соцмережа сприяє просуванню цього контенту.

Російська дезінформація поширюється в соцмережі як через мережу ботів, про блокування яких у TikTok неодноразово звітували, так і через блогерів, які за 100 євро готові озвучувати будь-яку інформацію на замовлення російської влади.

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